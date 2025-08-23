【開箱】《頭頭踫著黑》 姊妹情可貴 搵錢交租更實際

無錢交租人財兩失

《頭頭踫著黑》英文片名「One of Them Days」解作倒楣的一天，可謂貼切不過，台灣譯作《姐妹衰到爆》則帶有歧義，令人誤會兩位女主角內訌或者做壞事，實情剛好相反，故事講述任職女侍應的Dreux（琪琪帕瑪飾）與立志成為藝術家的閨密Alyssa（SZA飾）夾份租屋，原本生活已夠拮据，還遭後者男友Keshawn偷走租金，為免淪落街頭，她倆必須趕在交租「死線」前尋回失款，過程瘋狂不失溫馨。

電影以黑人小區為背景，居民都是低下階層，每月1日屋主Uche登門收租，總有住客因欠款而被逼遷。Dreux靠着微薄收入，勉強跟室友Alyssa合租上址，後者雖然不務正業，畫作亦無人問津，但跟前者姊妹情深，二人生活雖刻苦仍快樂。這日Dreux如常把租金交到Alyssa手上，後者卻要「軟飯王」男友Keshawn代勞，結果他把1500美元（約1.17萬港元）悉數花掉，還要被Alyssa捉姦在牀，人財兩失。

曲折離奇黑色幽默

《頭頭踫著黑》故事講述二人如何爭分奪秒籌錢交租，過程曲折離奇，充滿黑色幽默，Dreux首先想到借高利貸，豈料她的信用值竟然低到無法批核，還得被職員恥笑；然後她去捐血，掙取微薄車馬費，又因Alyssa魯莽行事，白白浪費4包鮮血，此時距離交租限期只剩5小時，二人口袋仍然空空如也，自然心急如焚。

幸好天無絕人之路，Alyssa拾到一對名牌波鞋，隨即放上網站拍賣，Dreux完成交易後，及時趕赴見工，主管對她表現相當滿意，以為勝券在握，人生重燃希望？卻目睹Alyssa遭男友及小三欺凌，在友情和前途之間，她選擇了前者，在主管面前怒打小三，可是姊妹聯手仍敵不過對方，更遭搶走租金，可謂賠了夫人又折兵。噩運還未結束，原來名牌波鞋屬於當地黑幫大佬所有，要求二人作出巨額賠償，否則大開殺戒，事件如何收科？

導演主角獻第一次

美國樂壇出道超過10年，贏得5座格林美獎的SZA，主演電影卻是首次，表現相當亮眼，演活一個神經質的藝術家，跟琪琪帕瑪扮演好姊妹亦火花十足，前者正能量爆燈，後者剛好相反，最終因財失義，直至死到臨頭，才懂珍惜對方，明白姊妹同心其利斷金的意義，攜手解決問題，大團圓結局。戲中不少配角，負責插科打諢，例如阻止她倆借高利貸的Lucky、白人租客Bethany，以及英雄救美的消防員Maniac等，都令電影生色不少。

曾為饒舌歌手Big Sean拍攝多首MV的美國導演羅倫斯拉蒙（Lawrence Lamont），《頭頭踫著黑》是他首部執導長片，難得節奏明快流暢，全片97分鐘幾乎毫無冷場，把發生在9小時裏的「籌錢交租」經歷，拍得緊張刺激又妙趣橫生，多得電影叫好叫座，此片將會原班人馬開拍續集，詳情有待電影公司公布。