《Kpop獵魔女團》導演暗示拍續集 北美歡唱場票房料收1.1億勝《凶器》

文：蘇珮欣

《Kpop獵魔女團》講述韓國女團HUNTR/X不單以音樂征服歌迷，同時對抗惡靈，保衛人類安全。電影在Netflix上架後，先後4度登上英語電影收視榜首之餘，主題曲《Golden》更奪得美國Billboard Hot 100冠軍，成績斐然。此片導演Maggie Kang最近訪韓，昨日接受傳媒訪問，對於電影大受歡迎，坦言不敢相信，並感謝廣大粉絲厚愛。她透露新片上架初期，跟丈夫每日瀏覽社交媒體，關注網民反應及評價，經常看到凌晨3點也不肯放下手機，她笑說：「當看到網上評論由英語變成韓語時，終於感覺到電影成為全球話題了。」

考慮加入演歌元素

談到《社內相親》安孝燮聲演惡魔男團Saja Boys隊長振宇的下場，電影未有明確交代，導演可知他是生是死？她說：「我不知道，但韓劇不是有很多悲劇結局嗎？」似在暗示振宇已經魂飛魄散。提到開拍續集的可能性，導演同樣含糊其辭，「目前還沒有落實任何計劃，只知電影尚有許多未講的角色及故事」，坦言對續集有許多構思，「例如加入不同種類的韓國音樂，例如傳統演歌、重金屬音樂等」。

電影主題曲《Golden》熱爆全球，美媒看好入圍奧斯卡。導演認同這歌曲對電影非常重要，先後修改8次才定出最終版本，「當我在車上聽到《Golden》最後版本時，忍不住落淚」。戲中HUNTR/X及Saja Boys有傳參考女團Blackpink、Twice、ITZY、男團BTS、Stray Kids及BigBang等，導演表示沒有特定藍本，參考很多偶像組合，部分甚至不是Kpop團體，至於她本人則是H.O.T及徐太志和孩子們的忠實粉絲。

AMC院線拒放映

美媒Deadline昨日報道，Netflix定於今明兩天（23及24日）在美加、英國、澳洲及新西蘭等地戲院放映《Kpop獵魔女團》歡唱場，入場觀眾可以跟戲中女團HUNTR/X及男團Saja Boys一起合唱《How It's Done》、《Golden》及《Soda Pop》等全球大熱歌曲，實行與民同樂，預料氣氛熱烈。

截至前日（21日）為止，北美地區有1700間戲院預訂放映場次，超過1100場門票已售罄，部分戲院為滿足粉絲需求，單日加開至16場，仍然供不應求。Deadline預計周末兩日票房收逾1500萬美元（約1.1億港元），有望超越開畫第3周的恐怖片《凶器》（約1350萬美元）成為票房冠軍。值得一提的是，由於AMC院線以《Kpop獵魔女團》目前仍在Netflix上架為由，拒絕旗下戲院放映歡唱場，因此北美放映院數比不上《凶器》。另外，下月開幕的釜山國際電影節亦宣布加開《Kpop獵魔女團》歡唱場。