明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

娛樂

《Kpop獵魔女團》導演暗示拍續集 北美歡唱場票房料收1.1億勝《凶器》

【明報專訊】影視串流平台Netflix動畫電影《Kpop獵魔女團》大受歡迎，6月20日上架至今，觀看次數已達2.1億，不單是Netflix歷來最高收視動畫電影，取代《紅色追緝令》（2.3億）成為英語電影收視總冠軍更是指日可待。加籍韓裔女導演Maggie Kang昨日接受韓媒訪問，暗示有望開拍續集，更考慮把韓國傳統音樂元素如演歌加入劇情。另一方面，美媒預測《Kpop獵魔女團》今明兩天（23及24日）在美加戲院放映歡唱場，票房料收1500萬美元（約1.1億港元）以上，有望超越《凶器》成為開畫冠軍。

文：蘇珮欣

《Kpop獵魔女團》講述韓國女團HUNTR/X不單以音樂征服歌迷，同時對抗惡靈，保衛人類安全。電影在Netflix上架後，先後4度登上英語電影收視榜首之餘，主題曲《Golden》更奪得美國Billboard Hot 100冠軍，成績斐然。此片導演Maggie Kang最近訪韓，昨日接受傳媒訪問，對於電影大受歡迎，坦言不敢相信，並感謝廣大粉絲厚愛。她透露新片上架初期，跟丈夫每日瀏覽社交媒體，關注網民反應及評價，經常看到凌晨3點也不肯放下手機，她笑說：「當看到網上評論由英語變成韓語時，終於感覺到電影成為全球話題了。」

考慮加入演歌元素

談到《社內相親》安孝燮聲演惡魔男團Saja Boys隊長振宇的下場，電影未有明確交代，導演可知他是生是死？她說：「我不知道，但韓劇不是有很多悲劇結局嗎？」似在暗示振宇已經魂飛魄散。提到開拍續集的可能性，導演同樣含糊其辭，「目前還沒有落實任何計劃，只知電影尚有許多未講的角色及故事」，坦言對續集有許多構思，「例如加入不同種類的韓國音樂，例如傳統演歌、重金屬音樂等」。

電影主題曲《Golden》熱爆全球，美媒看好入圍奧斯卡。導演認同這歌曲對電影非常重要，先後修改8次才定出最終版本，「當我在車上聽到《Golden》最後版本時，忍不住落淚」。戲中HUNTR/X及Saja Boys有傳參考女團Blackpink、Twice、ITZY、男團BTS、Stray Kids及BigBang等，導演表示沒有特定藍本，參考很多偶像組合，部分甚至不是Kpop團體，至於她本人則是H.O.T及徐太志和孩子們的忠實粉絲。

AMC院線拒放映

美媒Deadline昨日報道，Netflix定於今明兩天（23及24日）在美加、英國、澳洲及新西蘭等地戲院放映《Kpop獵魔女團》歡唱場，入場觀眾可以跟戲中女團HUNTR/X及男團Saja Boys一起合唱《How It's Done》、《Golden》及《Soda Pop》等全球大熱歌曲，實行與民同樂，預料氣氛熱烈。

截至前日（21日）為止，北美地區有1700間戲院預訂放映場次，超過1100場門票已售罄，部分戲院為滿足粉絲需求，單日加開至16場，仍然供不應求。Deadline預計周末兩日票房收逾1500萬美元（約1.1億港元），有望超越開畫第3周的恐怖片《凶器》（約1350萬美元）成為票房冠軍。值得一提的是，由於AMC院線以《Kpop獵魔女團》目前仍在Netflix上架為由，拒絕旗下戲院放映歡唱場，因此北美放映院數比不上《凶器》。另外，下月開幕的釜山國際電影節亦宣布加開《Kpop獵魔女團》歡唱場。

相關字詞﹕動畫電影 Kpop獵魔女團

上 / 下一篇新聞