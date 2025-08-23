明報新聞網
娛樂

【娛樂場】富士山拍新歌MV 陳蕾失溫險暈倒

【明報專訊】唱作女歌手陳蕾新歌《空無之地》由她包辦曲詞，由Bert、To Lee、Eric Chan、Danny Yau完成編曲，並由Bert負責監製。

新歌《空無之地》包辦曲詞

「空無之地」一詞來自《每一天，都是放手的練習》的書，意思是當人離開舒適圈、失去本來屬於自己的東西後，所進入的一個「一無所有」而使人不安的境地。不過陳蕾認為「空無之地」並不絕望，人反而要「無」，才會使自己日後擁有更多；人要「放下」手上的東西，才可以用這雙手創造更多可能。

陳蕾說：「其實2020年已經開了個頭，寫了頭半段歌詞，但一直想唔到點寫，所以一直擺喺度，到2025仍覺得好鍾意呢首歌，好想推出，就嘗試去搵《空無之地》。其實什麼叫『空無』？然後當我知道個意義後，就覺得原來『空無』就咁聽落去好似好悲傷、負面，但其實換個角度睇，可以係一個好好嘅機會畀你做任何嘗試、做任何開創，我就畀呢個感覺深深感動到，寫到後半段歌詞，我一路寫已經係有無限嘅感動湧現出來，可能係我寫過最感動到自己嘅一首歌！」

陳蕾表示創作《空無之地》時，對於人生體悟多了一重意義，「如果呢一刻你覺得自己係一個好『空無』，搵唔到或者係離開了自己嘅舒適圈，又見唔到前面曙光，你唔好驚現在兩手空空，或者覺得好似失去好多，因為正正係呢個階段，你什麼都可以嘗試，因為你已經兩手空空，不用再怕失去，即管去開創更多新嘅窗口，就好似我歌詞入面其中一句『能夠放下便徒手接萬有』」。

狂食朱古力 瞓泥地20分鐘

團隊為配合歌曲意境，拉隊到東京富士山拍攝MV；全身黑色簡潔造型的陳蕾，漫無目的地遊走於看似無盡頭的荒廢隧道，更躺於富士山黑色泥土上，畫面盡現萬物虛無的感覺。不過畫面背後陳蕾經歷艱辛，險於富士山因失溫暈倒，她說：「因為今次去日本要連拍3首歌MV，同埋預計年尾會推出個人大碟，要拍攝不少照片，所以每日都跑不同地點拍攝，拍MV那天室外天氣好熱，但去到隧道又凍到要加件羽絨笠住，一冷一熱加上又不夠瞓，拍第一個鏡頭已經低血糖，同事驚我真的暈在富士山，一cut機就畀我食嘢，狂食朱古力，最後我直情瞓在富士山的泥地上面差不多20分鐘，血糖慢慢升返，才可正常拍攝。」

談到年尾推出的個人大碟，陳蕾透露：「年尾嘅嗰張個人大碟其實係想講『我』，可能大家會成日見到開心嘅我、樂觀嘅我，但其實呢個『我』，除咗有開心同樂觀外，仲有好多唔同面向嘅『我』組成，希望大家可以透過呢隻碟了解到更多、更立體嘅我。」

相關字詞﹕空無之地 陳蕾

