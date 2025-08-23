魏浚笙首度擔正《殺手#4》 入圍美國奇幻電影節

【明報專訊】魏浚笙（Jeffrey）首次擔正電影男主角，伙拍日本藝人南沙良、竹中直人及齋藤工，還有朱栢謙、韋羅莎等合演港日電影《殺手#4》，入圍美國奇幻電影節（Fantastic Fest），是香港電影暌違10多年後，再獲入選成7套主競賽單元中其中一部電影外，亦是今屆影展唯一一部中文片。魏浚笙在《殺手#4》飾演神秘殺手「4號」，他得知電影入圍後表示經歷無數次試鏡及訓練，超級感恩第一次擔正男主角能遇上這部電影，《殺手#4》還獲得國際影展青睞，為團隊打下強心針，希望香港電影作品能受到更多國際舞台注目。
女主角南沙良期待聽觀眾感想
女主角南沙良首度演出香港電影及動作片，拍攝過程有好多第一次挑戰，倍感緊張及壓力，但整體拍攝非常開心。她飾演的「雲」性格天真爛漫可愛，演繹時感覺好新鮮，「電影入選美國奇幻電影節感恩及榮幸，希望聽到世界首映時觀眾的感想」。監製兼編劇之一文佩卿表示繼《葉問2》及《導火線》後，10多年沒有香港電影入圍這個影展，相信是發行部最美好的安排，多謝電影節為他們這部戲打開第一道影展大門。
導演梁居英：心情難以形容
首次執導長片便能入選國際電影節，導演兼編劇之一的梁居英感到難以置信，「聽到《殺手#4》可以去美國做全球首映，真的極度開心，心情難以形容。這部電影由起動到拍攝過程非常多困難，但團隊每名成員都盡最大努力完成，得到電影節肯定，對團隊是一份好大的鼓勵」。
娛樂組
相關字詞﹕殺手#4 魏浚笙(Jeffrey)