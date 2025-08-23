魏浚笙首度擔正《殺手#4》 入圍美國奇幻電影節

女主角南沙良期待聽觀眾感想

女主角南沙良首度演出香港電影及動作片，拍攝過程有好多第一次挑戰，倍感緊張及壓力，但整體拍攝非常開心。她飾演的「雲」性格天真爛漫可愛，演繹時感覺好新鮮，「電影入選美國奇幻電影節感恩及榮幸，希望聽到世界首映時觀眾的感想」。監製兼編劇之一文佩卿表示繼《葉問2》及《導火線》後，10多年沒有香港電影入圍這個影展，相信是發行部最美好的安排，多謝電影節為他們這部戲打開第一道影展大門。

導演梁居英：心情難以形容

首次執導長片便能入選國際電影節，導演兼編劇之一的梁居英感到難以置信，「聽到《殺手#4》可以去美國做全球首映，真的極度開心，心情難以形容。這部電影由起動到拍攝過程非常多困難，但團隊每名成員都盡最大努力完成，得到電影節肯定，對團隊是一份好大的鼓勵」。

娛樂組