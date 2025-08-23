演變態殺人狂觀眾稱讚 林溥來自我催眠：將李佳芯當心愛玩具

拍打戲動作錯位 傷嘴角留疤

林溥來為演活劇中「隱藏性變態」角色，特意設計「望人唔眨眼」的深邃眼神，營造出似能看穿對方的陰森感。他表示與李佳芯對戲壓力甚大，感激對方交足戲幫助他入戲，他曾自我催眠，把李佳芯當作「心愛的玩具」，以加強投入感，林溥來說：「李佳芯反應好驚，令我更容易進入角色。」

林溥來與譚俊彥拍打鬥戲時因動作錯位，導致嘴角流血，他原以為要縫針，幸好傷口不深，但疤痕足足一年才消退。他讚譚俊彥專業又細心，拍攝麻將館打鬥場面時，教他如何發力、借力避免受傷，還指導他如何加墊保護自己。

娛樂組