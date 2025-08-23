演變態殺人狂觀眾稱讚 林溥來自我催眠：將李佳芯當心愛玩具

【明報專訊】林溥來（Patrick sir）在無綫劇集《麻雀樂團》飾演「變態殺人狂」楊堅，突破戲路。前晚一集他登門借檢查鋼琴，不滿阿久（譚俊彥飾）對阿鐵（李佳芯飾）態度差，以陰森語氣怒斥：「蝦女人嘅男人全部都係賤人。」並將毒品暗中塞入阿久衣袋企圖嫁禍。他還在雨夜將阿鐵綁回家，一邊興奮講述殺害前度經過，一邊強迫阿鐵吃下他親手煮的意粉，場面驚心動魄。林溥來拍攝時被劇組特意捕捉多個陰森表情特寫，包括拿起李佳芯飲過的水杯「隔空惜惜」、怒斥譚俊彥「賤人」、以「雨夜屠夫」造型配病態笑容打招呼、強迫李佳芯食意粉，以及透過倒後鏡挑釁譚俊彥，營造強烈恐怖感與張力，獲不少觀眾稱讚。
拍打戲動作錯位 傷嘴角留疤
林溥來為演活劇中「隱藏性變態」角色，特意設計「望人唔眨眼」的深邃眼神，營造出似能看穿對方的陰森感。他表示與李佳芯對戲壓力甚大，感激對方交足戲幫助他入戲，他曾自我催眠，把李佳芯當作「心愛的玩具」，以加強投入感，林溥來說：「李佳芯反應好驚，令我更容易進入角色。」
林溥來與譚俊彥拍打鬥戲時因動作錯位，導致嘴角流血，他原以為要縫針，幸好傷口不深，但疤痕足足一年才消退。他讚譚俊彥專業又細心，拍攝麻將館打鬥場面時，教他如何發力、借力避免受傷，還指導他如何加墊保護自己。
娛樂組
相關字詞﹕譚俊彥 李佳芯 麻雀樂團 林溥來（Patrick Sir）