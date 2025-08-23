張曦雯：分手不涉第三者或結婚問題 承認多追求者 要花時間觀察

記者：鍾一虹

攝影：鍾偉茵

陳豪、張曦雯、丁子朗、劉佩玥、譚凱琪及郭柏妍昨日到中環出席《俠醫》宣傳活動，扮演中醫的陳豪即場大展身手，示範為張曦雯「腳仔按摩」，手法純熟，按摩前還溫柔地幫張曦雯除鞋，令張曦雯冧爆，笑稱畫面很夢幻。陳豪自爆在家中經常幫太太陳茵媺（Aimee）按腳。

「不會覺得可惜」

張曦雯早前承認與外籍男友Mark Brunyez結束8年情，飛美國探親療傷。她狀態不錯，表示與前度今年初已分手，對外公布消息前經過一段時間整頓，已適應回復單身，但避談網上揣測她被分手之說，「是否被分手？這個不重要，因為分開不是因單一事件發生或一時衝動，大家一起多年，累積一些問題，經過考慮在和平氣氛下做出這個決定，跟有無第三者或結婚問題無關。對方始終是圈外人，不想講太多分手原因，我們知道就得。（是否覺得可惜？）不會覺得可惜，因大家都做到想做的事，一起成長，有過開心片段，我們現在關係仍不錯，再見亦是朋友」。

指大隻男是細佬

張曦雯回復單身後不乏裙下之臣，從美國回港後即有大隻男護送出入。她表示與大隻男的照片是舊相，對方是她的細佬。 追求者是否增多？她笑說：「我話無人追大家信不信？雖然我現在以事業排首位，但不放棄談戀愛，等有承諾、有潛質發展的才告訴大家，順其自然。最近真的有些很久沒聯絡的異性朋友跳出來跟我say hi，我要觀察吓。」她主演新劇《璀璨之城》延至11月開拍，令她有長假休息，之前返美國與親友相聚，大嘆美食，體重有點增長。她回港獨自生活不愁寂寞，父母遲一點會來港探她，家中亦有貓狗陪伴，笑言可能家中剩下一個主人，毛孩圍住她特別嗲。

陳豪教仔秘笈「祝你好運」

陳豪最近為子女沉迷電子產品煩惱，向網民求教仔心得。他表示最近拍攝一個涉及小孩上網安全的廣告，廣告出街後令很多家長朋友有共鳴，他提議用一些監管小孩上網的手機程式排解問題，避免傷害兩代感情。他承認控制小孩上網是煩惱難題，「Aimee最近購買一部新手機，附設家長監管模式。我贊成澳洲做法，對16歲以下小童實施管制，禁止使用社交媒體平台，對成長健康好多」。他稱會慢慢控制子女上網時間和內容，以及講道理，現在教仔秘笈只有4個字 ，對所有人講「祝你好運」，「我都想有人畀貼士我」。

丁子朗獲前輩教路演大反派

丁子朗劇中演大反派，殺人放火、姦淫擄掠，壞事做盡，與《美麗戰場》演的渣男角色不同，多謝陳豪和鄭子誠傳授演壞人、奸角的秘訣，他笑稱今次是「考牌之作」，讓自己重新出發，「前輩叫我幻想自己是隻畜生去演，情感就出來，好癲！全靠前輩教路，否則好難做到，今次有了經驗，日後想再拍多些壞人角色，相信比較容易找到角色精髓」。 陳豪透露丁子朗最初對演壞人角色有點抗拒，他給予鼓勵，叮囑要好好享受這個機會，遲些未必有太多這些機會，他笑說：「我現在都想做壞人，好人難做！」

劉佩玥挑戰壞女人角色

劉佩玥聲沙沙稱聲帶受轉天氣影響，說話大聲點就會走音，現在要好好養聲，稍後應付唱歌工作。早前隨港姐出埠拍外景，讚候選佳麗乖巧，但不會講心水之選，避免她們不開心。劉佩玥稱劇中挑戰演壞女人，跟郭柏妍、譚凱琪反差大。譚凱琪演自閉症患者壓力大，有點懷疑人生，「我摸索戲路時，重新問自己是否識演戲，因角色很難拿揑，幸開拍時終於開竅」。郭柏妍稱演陳豪細妹是關鍵人物，影響陳豪不行醫。她透露劇中因參加游水比賽，會以水著現身，泳衣健康為主，不是性感款式。

