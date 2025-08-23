驚訝細John傳追求網紅Coco 關嘉敏：我選擇相信佢

稱與黃家俊心靈相通

關嘉敏拍無綫戀愛真人騷《女神配對計劃》，獲姜大衛兒子姜卓文（細John）及另一名求愛者黃家俊垂青，她欣賞細John懂下廚，似她當廚師的爸爸一樣手藝不錯，但未試過對方手勢，稍後如有機會盼合作拍煮食短片。早前有傳細John背着她追求居於加拿大的網紅Coco，後來Coco解釋雙方只是朋友。關嘉敏承認看報道後感驚訝，但選擇相信細John，「拍節目時覺得細John為人好真誠，因不知真假，當一段新聞看，沒有追問；亦相信節目組不會『跣』我，找個不是單身來做配對，大家都想我拍拖」。至於黃家俊，她感覺彼此有緣分，如出席活動會不約而同襯衫，似心靈相通，男方又精於電子及處理文書。兩名求愛者各有吸引條件，令她很苦惱，她賣關子叫大家繼續看節目，拒透露最終抉擇。她明天31歲生日，正考慮約其他女神及節目數名男生聚餐慶祝。

黃洛妍有留意《女神》節目，如有機會不介意參加。她單身一段時間，感情事心急不來，抱佛系態度。她的擇偶條件最好要叻、醒目和心地善良，稱外貌不是最重要，感情講求細水長流。

