娛樂

遊九州坐美食火車浸溫泉 葛綽瑤愛夜蒲居酒屋 許寶恆變醉貓

【明報專訊】葛綽瑤（Yoyo）與許寶恆（Alice）主持ViuTV旅遊節目《偽鐵膠遊九州》，她們到日本九州7個縣取景拍攝，獻出多個「第一次」試食當地名物，笑言白子（魚類的精巢）口感奇怪兼無味，最難吞入口。Yoyo自爆晚晚蒲居酒屋，試過被醉酒拍檔Alice攬着咀；Alice稱醉醒後收到同行工作人員拍攝的黑圖，自覺很丟架。

最難接受吃白子

26歲Yoyo與同年紀的Alice形容今次九州之旅如參加飲食觀光團，吃茶碗蒸的次數多得可以評分，又初嘗生河豚、生雞、馬刺身，但最難接受吃白子，Alice說：「我們食很多東西都會形容感受，食白子就抗拒，個口感好奇怪、又無味，吞不落，大家靜晒無出聲。」Yoyo稱行程中坐過電鐵、火車周圍探索，當中坐美食火車最為特別，一邊飲香檳看風景，一邊品嘗大廚炮製的鮑魚、牛肋肉飯，去到火車總站還有居民表演跳舞歡迎旅客，將現場氣氛推上高峰，Alice說：「當地居民很熱情，還邀請我們一齊跳舞，初初我很怕醜，後來被他們感染到放膽一齊跳，有些旅客預知有這個歡迎儀式，非常興奮，未落車已開定攝影機拍片留念。」

被拍黑圖 Alice自覺丟架

由於每程火車都不算長途，兩人未至於坐到腰痠背痛，但因每隔兩三天就要去另一個地方，整個團隊僅得5人，訓練她們每日執行李，以及身手敏捷。Yoyo笑稱無論去到哪裏，每晚都會去居酒屋食飯、飲酒感受當地文化。Alice大讚Yoyo酒量好，將酒當水飲，自己則在臨近旅程尾聲開心多飲了，結果飲醉，「我知道自己飲多了，已要求返酒店休息，但其他人要去當地清吧唱K見識，我唯有跟住去，在K房攤低瞓覺」。Alice醉酒有什麼醜態？Yoyo笑說：「她不停講日、韓、英文。（可有攬住你獻吻？）有呀，她不停黐住我。」Alice自稱不常飲醉，所以酒後翌日收到同行工作人員傳來大量黑圖，她笑說：「我都覺得有點丟架。」

Yoyo好酒量 懂飽肚防醉

外形斯文的Yoyo是飲酒高手，透露平時常與家人共飲練酒量，而且知道飽肚是防醉妙法，她說：「我不是千杯不醉，只是甚少飲醉。之前參加《全民造星IV》跟193（郭嘉駿）妹妹郭嘉盈變熟絡，有次大家一齊飲酒，我嫌她飲得慢，自己先飲3支燒酒，然後嘔了出來，瞓了10分鐘就醒了。去年參加公司聖誕BBQ派對，大家溝了很多酒，是我人生飲最多酒一次，好彩都無事，最後負責送飲醉的Alice上的士。」Alice表示因沒吃東西才飲醉，最後要勞煩爸爸和弟弟落樓接她回家。

節目中不乏香艷場面，兩人浸溫泉露香肩和長腿。Yoyo回憶拍攝時非常尷尬，「戶外正在落雪，我上身已脫去浴巾，已經很寒冷，但溫泉水熱到燙腳，我卡在凍與熱之間，直至取得平衡，才能坐在溫泉裏食雪條」。

記者：鍾一虹

相關字詞﹕偽鐵膠遊九州 許寶恆（Alice） 葛綽瑤（Yoyo）

