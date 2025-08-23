「前女友」指控跟女星開房致分手 許凱保名譽已報警委託律師起訴

娛樂組

許荔莎向網民承認與許凱曾有戀情，曬出雙方聊天截圖，有男女十指緊扣、許凱看電話的照片，還有許凱轉帳給她的匯款紀錄，內容提到「做飯」、「官宣影響家人」等情侶之間的親密對話。隨後許荔莎發文表示自己並非許凱的現任女友：「我是2022年底因為趙晴開房被拍，跟許凱分手的」。許凱、趙晴的經理人于正對此表示旗下藝人沒有談過戀愛，當年因為許凱台詞念得不好，才請趙晴幫忙協助，他認為兩人是同經理公司，互相幫忙很合理。

許荔莎發文公開感情時間線

許荔莎再度發文整理和許凱的感情時間線，兩人於2021年在聚會上相識，隔日再經其他藝人朋友邀請，到許凱家聚會，結果許凱喝多了，趁着朋友陸續離開後，把她拉到門前狂親，還想脫掉衣服，「我被嚇飛了，結果因為喝太多，他暈過去了，我就跑掉了」。之後兩人才頻繁聊天開始交往。2022年1月，兩人因一次誤會發生爭吵，許荔莎決定暫時和許凱分開。2022年8月，兩人在拍戲期間復合，相約旅行見家長，但同年12月許凱和趙晴開房間一事，讓許荔莎情緒崩潰，之後指男方在2023年期間連環劈腿，不僅隱瞞新戀情，還多次約見同劇組其他女演員，企圖發生親密行為。

稱被男方辱罵 選擇公開踢爆

許荔莎指控許凱在追求女生的同時，還一邊想要挽回她。直到2023年4月，許荔莎決定刪除與許凱的聯繫方式，後來更遭受男方的辱罵批評，以及其粉絲的騷擾。她痛心說：「在許凱出軌後這些年，我沒有得到過他一句正式的道歉，更沒有收到過任何的補償……我讓朋友建群，也只是想要個道歉，但是他甚至一句話也沒有回覆就直接退群了，所以我忍無可忍，才會選擇公開踢爆許凱。」

許凱對此透過律師發聲明表示已報警及委託律師起訴，「近日有網絡用戶通過網絡平台持續散布許凱先生『出軌』、『劈腿』、『酒後試圖強迫發生關係』等不實言論，並通過評論區互動、暗示等方式誤導公眾，上述行為已嚴重侵犯許凱先生的名譽權，給許凱先生造成了嚴重不良影響。律師已對相關侵權內容進行持續取證，並將視情依法採取包括但不限於刑事控告、民事訴訟在內的法律措施，堅決追究相關人員的法律責任，維護許凱先生的合法權益。」

于正力撐許凱 誓與惡勢力鬥爭到底

于正對此亦發出三點聲明，稱許凱目前單身，網傳造謠涉及藝人與許凱拍戲時期有過短暫交集，早已無聯繫，聊天紀錄均為偽造。于正稱已報警，準備提告許荔莎，「我覺得微博不是公審的地方，把一切交給法律，相信法律的公正，遠比公說公有理、婆說婆有理來得有意義，身正不怕影子斜，我誓與惡勢力鬥爭到底」。經理人亦稱趙晴目前處於單身狀態，「網路上出現的小三、戀情、出軌等信息皆為不實消息，目前已對此取證，並保留追究法律責任的權利」。