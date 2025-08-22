【開箱】《TRY：我們成為奇蹟》 高校欖球隊熱血故事

藥蟲欖球員變身教練

《TRY：我們成為奇蹟》主線圍繞因服用禁藥被迫退出欖球界的著名運動員朱嘉藍（尹啟相飾），退隱3年的他突然成為母校漢陽體育高中欖球部新任主教練。朱嘉藍無懼別人指摘他是「藥蟲運動員」，厚着臉皮回到母校執教，但工作並不輕鬆，既要重整內憂外患的球隊，還要面對學校擔任射擊隊副教練的前女友裴怡智（林世美飾）。

運動劇離不開「熱血」，故事走向難言新鮮，已能夠預想到《TRY：我們成為奇蹟》結局必定是欖球隊在朱嘉藍的領導下，排除所有障礙，最終奪得大賽冠軍，因此看點變成欖球隊的成長過程，以及角色的背景與故事。《TRY：我們成為奇蹟》角色設定有趣，最大看點是尹啟相飾演的朱嘉藍，他熱愛欖球，為人風趣幽默，臉上總掛着笑容，其實暗藏不足為外人道的運動員悲哀。他原是國家隊欖球員兼隊長，正準備進軍奧運，突然爆出服食禁藥，繼而人間蒸發；劇集中段揭開他當年失蹤原因，原來患上肌肉無力症，當年為了出賽只好服用禁藥，最終事敗。他還對當時的女友裴怡智隱瞞病情，獨自治病。朱嘉藍擔任教練後，最初球員無法信任他，他即游說：「雖然我不是好球員，但我可以教你避開失敗的方法。」朱嘉藍逐一解決球隊問題，如尋找新血、訓練場地等，並對付設法廢除欖球隊的副校長。

新演員演高中欖球員

《TRY：我們成為奇蹟》是首部以欖球為題材的韓劇，扮演漢陽高中欖球隊成員皆是新晉演員，包括隊長尹成俊（金曜漢飾）、新隊員文雄（金湍飾）、副主將吳英光（金伊俊飾）及中鋒姜太風（曹杆決飾）等，帶出青春及新鮮感。球員各有不同背景及感人故事，譬如尹成俊胞弟是出色的職業運動員，父母全寄望在弟弟身上，卻沒有理會成俊的夢想，甚至希望他放棄欖球，轉做運動員經理人，助弟弟發展事業。吳英光是高三學生，自覺能力不足，沒可能以欖球為職業，正準備投考警隊，難以兼顧球隊訓練日程。高一學生姜太風覺得漢陽高中欖球隊欠缺未來，故轉校並與舊同學在球場上對壘。文雄新加盟欖球隊，空有熱血，卻在訓練過程中發現自己無法打出基本技術。

另一方面，此劇不乏老套設定，如學校為了培養「富二代」射擊學生，扼殺其他學生的資源；其次是女主角裴怡智身為漢陽體育高中射擊部選手兼副教練，經常被總教練全諾筠（李成旭飾）欺負，這角色過於懦弱，被欺負只會吞聲忍氣，讓人看得鬱悶。其實，她原本是出色運動員，被看好加入國家隊，3年前因為朱嘉藍服食禁藥後失蹤，導致她表現失準。總括而言，《TRY：我們成為奇蹟》勝在夠熱血，演員表現不俗，若喜歡運動題材，此劇仍具吸引力。