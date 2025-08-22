明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

娛樂

【開箱】《TRY：我們成為奇蹟》 高校欖球隊熱血故事

【明報專訊】韓國SBS電視台過往開拍多部叫好叫座運動劇，包括2019年講述職業棒球隊的《奇蹟拍檔》、2021年描述鄉村少年羽毛球隊的《羽毛球少年團》，還有2022年圍繞啦啦隊的《Cheer Up》；上月25日SBS推出以欖球為題材的《TRY：我們成為奇蹟》，由《綁架之日》尹啟相擔正，講述成績長期包尾的漢陽體育高中欖球隊，在新教練帶領下，球隊上下合力跨越重重障礙，向全國體育大賽冠軍夢想進發，此劇能否為SBS再添運動劇「王牌」，備受外界關注。

藥蟲欖球員變身教練

《TRY：我們成為奇蹟》主線圍繞因服用禁藥被迫退出欖球界的著名運動員朱嘉藍（尹啟相飾），退隱3年的他突然成為母校漢陽體育高中欖球部新任主教練。朱嘉藍無懼別人指摘他是「藥蟲運動員」，厚着臉皮回到母校執教，但工作並不輕鬆，既要重整內憂外患的球隊，還要面對學校擔任射擊隊副教練的前女友裴怡智（林世美飾）。

運動劇離不開「熱血」，故事走向難言新鮮，已能夠預想到《TRY：我們成為奇蹟》結局必定是欖球隊在朱嘉藍的領導下，排除所有障礙，最終奪得大賽冠軍，因此看點變成欖球隊的成長過程，以及角色的背景與故事。《TRY：我們成為奇蹟》角色設定有趣，最大看點是尹啟相飾演的朱嘉藍，他熱愛欖球，為人風趣幽默，臉上總掛着笑容，其實暗藏不足為外人道的運動員悲哀。他原是國家隊欖球員兼隊長，正準備進軍奧運，突然爆出服食禁藥，繼而人間蒸發；劇集中段揭開他當年失蹤原因，原來患上肌肉無力症，當年為了出賽只好服用禁藥，最終事敗。他還對當時的女友裴怡智隱瞞病情，獨自治病。朱嘉藍擔任教練後，最初球員無法信任他，他即游說：「雖然我不是好球員，但我可以教你避開失敗的方法。」朱嘉藍逐一解決球隊問題，如尋找新血、訓練場地等，並對付設法廢除欖球隊的副校長。

新演員演高中欖球員

《TRY：我們成為奇蹟》是首部以欖球為題材的韓劇，扮演漢陽高中欖球隊成員皆是新晉演員，包括隊長尹成俊（金曜漢飾）、新隊員文雄（金湍飾）、副主將吳英光（金伊俊飾）及中鋒姜太風（曹杆決飾）等，帶出青春及新鮮感。球員各有不同背景及感人故事，譬如尹成俊胞弟是出色的職業運動員，父母全寄望在弟弟身上，卻沒有理會成俊的夢想，甚至希望他放棄欖球，轉做運動員經理人，助弟弟發展事業。吳英光是高三學生，自覺能力不足，沒可能以欖球為職業，正準備投考警隊，難以兼顧球隊訓練日程。高一學生姜太風覺得漢陽高中欖球隊欠缺未來，故轉校並與舊同學在球場上對壘。文雄新加盟欖球隊，空有熱血，卻在訓練過程中發現自己無法打出基本技術。

另一方面，此劇不乏老套設定，如學校為了培養「富二代」射擊學生，扼殺其他學生的資源；其次是女主角裴怡智身為漢陽體育高中射擊部選手兼副教練，經常被總教練全諾筠（李成旭飾）欺負，這角色過於懦弱，被欺負只會吞聲忍氣，讓人看得鬱悶。其實，她原本是出色運動員，被看好加入國家隊，3年前因為朱嘉藍服食禁藥後失蹤，導致她表現失準。總括而言，《TRY：我們成為奇蹟》勝在夠熱血，演員表現不俗，若喜歡運動題材，此劇仍具吸引力。

相關字詞﹕尹啟相 韓劇 Try：我們成為奇蹟 開箱

上 / 下一篇新聞