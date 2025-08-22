稱可睇全片 點擊連結現摩斯密碼版 《職業特工隊》宣傳新招 網民：惡搞巔峰

派拉蒙影業為了宣傳這部《職業特工隊》系列最終章數碼版，前日再出新招，在社交平台X帳號發文：「任務已被破壞，我們只剩一個選項：全部公開。YouTube現正播放完整版電影。」當影迷點擊連結到YouTube畫面，出現的並非湯告魯斯主演驚險動作片，而是「職業特工隊」無線電畫面，播出長與短音訊，正是《職業特工隊：最終清算》劇本的摩斯密碼版本。畫面再出現文字交代：「由於『個體』（Entity，片中美國政府研發的人工智能）滲透了所有主流串流平台，這場直播已遭破壞。為了避免偵測，我們只能以摩斯密碼傳送完整劇本。我們需要你協助解碼，你的任務現在開始。」該片段的留言功能更一度關閉，網民轉到X發表意見，有人笑言「惡搞巔峰」；「整部劇本用摩斯密碼播放，太瘋狂了」；也有網民指出這次電影公司惡搞配合「國際無線電日」推出，既幽默又呼應電影主題。不過亦有很認真的影迷爆粗表示「我根本不懂摩斯密碼！」