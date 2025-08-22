明報新聞網
娛樂

金泰希爆Rain求愛靠情書情歌 蓋茨《Kpop獵魔女團》導演亮相劉在錫節目

【明報專訊】韓國有線頻道tvN綜藝節目《劉在街頭》，由「名嘴」劉在錫與《來自星星的你》曹世鎬主持，每集邀請不同嘉賓訪談及玩問答遊戲，2018年開播以來，訪問過不少國際名人及韓國明星，下周重頭嘉賓包括人氣動畫《Kpop獵魔女團》導演Maggie Kang，以及剛到訪韓國的微軟創辦人蓋茨（Bill Gates）；前晚一集邀請《再見媽媽又再見》金泰希亮相，透露韓流天王老公Rain是靠情書及情歌追求她。

文：蘇珮欣

劉在錫與曹世鎬主持的tvN綜藝節目《劉在街頭》，2018年首播至今已播出逾300集，過往亮相名人明星數以百計，包括防彈少年團、BigBang隊長G-Dragon、《搖滾詩人：未知的傳奇》添密菲沙洛米（Timothee Chalamet），以及韓國前總統尹錫悅等。

tvN榮幸邀蓋茨亮相

《劉在街頭》昨公開預告，宣布下周三（27日）一集會訪問在影視串流平台Netflix四度拿下英語電影收視冠軍的動畫《Kpop獵魔女團》導演Maggie Kang，稱日前已錄影，Maggie Kang在節目中大談製作《Kpop獵魔女團》幕後故事及執導契機，以及她對韓國文化的熱愛等。據悉加籍韓裔的Maggie Kang近日訪韓，出席韓國國立中央博物館活動，該館正發售《Kpop獵魔女團》中出現的「喜鵲老虎」商品；Maggie Kang曾與韓國總統李在明會面，並出席座談會。

微軟創辦人蓋茨亦會亮相下周三播出的《劉在街頭》；蓋茨早前宣布將加速把99%個人財富捐贈給「蓋茨基金會」，稱基金會2045年停止營運前，會捐出超過2000億美元（約1.56萬億港元），幫助世界各地有需要人士。節目屆時會談及「蓋茨基金會」等熱話。tvN對於能邀請蓋茨受訪，表示十分榮幸。

《劉在街頭》前晚一集邀請了最近參演美劇《蝴諜效應》的金泰希擔任嘉賓；有「天然大美人」之稱的她表示求學時不覺得自己很受男生歡迎，沒有收到許多告白，反而胞弟李莞曾表示代她收到許多情信，但從來沒有交給她，指弟弟像保鑣一樣保護她，還透露曾在住所的電梯遇到怪人，幸弟弟及時跑出來保護她。金泰希表示最滿意自己30歲的外貌，如今年齡漸長，希望大家將她的皺紋看成美麗又正向的生活痕迹。

讚Rain幫忙照顧女兒

金泰希與Rain結婚8年，育有兩女；金泰希大讚丈夫經常幫手照顧孩子，「一早起來，出門前家裏陷入一片混亂，要準備孩子的早餐及上學用品，幸好丈夫幫忙」。她又透露對Rain初次印象是勤力的演員與歌手，沒有其他感覺；後來收到對方送來香薰蠟燭和存有歌曲的MP3機，以及一本小說，「書中有他寫的信，不是很特別的內容，但剛好心情沉重及疲憊時，會讓人笑出來」。

金泰希稱最近主演影視串流平台Prime Video新劇《蝴諜效應》，戲分不多，原本不打算飛往美國出席首映禮，是Rain勸她去，稱是一個好好的機會讓別人認識金泰希。

相關字詞﹕金泰希 Kpop獵魔女團 劉在錫 劉在街頭

