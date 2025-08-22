【娛樂場】香港中樂團《絲語．琵琶》 貫通中西融合古今音樂盛宴

匯聚絲路樂器 以音樂敘事

音樂會匯聚五弦與四弦琵琶、日本薩摩琵琶及土耳其烏德琴等多種絲路的標誌樂器，由香港中樂團藝術總監兼終身指揮閻惠昌教授任指揮，聯同多名來自不同文化背景的國際級演奏家，包括五弦琵琶演奏家方錦龍、日本薩摩琵琶演奏家久保田晶子、土耳其烏德琴演奏家楊尼斯．高蒂斯、四弦琵琶演奏家張瑩、古琴演奏家王悠荻與香港中樂團，攜手奏出一場穿越千年、貫通中西、融合古今，如一幅橫跨千年的音樂畫卷。

音樂會演出的民族管弦樂套曲《絲語‧琵琶》，依據不同的琵琶類樂器，對應不同題材的表現形式與聲音處理特色去編寫，全曲分為7個樂章：前奏曲《長風破浪時》、《文‧詩經瓊瑤》、《武．霸王卸甲》，間奏曲《一抹清風柔》、《英‧聽海之心》、《傑‧音詩共和》和後奏曲《揚帆濟滄海》。

各章風格鮮明，層次分明，呈現音樂敘事的深度與廣度。《英‧聽海之心》和《文‧詩經瓊瑤》為文曲，運用推拉吟揉等技法，展現抒情優美的旋律，深刻表達人物內心情感；前者透過多種銅鑼和鼓點的重疊，讓「冲岩」與「海潮音」透過薩摩琵琶和中國笛以重疊積累的方式重重迭進，讓觀眾感受到生命的壯麗和神秘，並找到航道的方向。《武 ‧霸王卸甲》為武曲，以掃弦等技法，結合交響思維，展現垓下之戰的悲劇情景和項羽的壯烈心情。

方錦龍講座談琵琶前世今生

另外，五弦琵琶演奏家方錦龍將於9月10日假香港中央圖書館演講廳舉行《琵琶的前世今生》講座，能演奏上百種樂器的他根據日本奈良正倉院的唐代五弦琵琶，把失傳千年的「樂器之王」五弦琵琶恢復和改良成符合當今審美的當代五弦琵琶；從藝40餘年出訪逾50個國家，以多元、創新方式展現傳統音樂魅力，多次被媒體譽為「一個人的樂團」。