馬媒：范冰冰將獲封「名譽拿督」 甲州首長稱對馬六甲旅業有貢獻

娛樂組

范冰冰去年擔任「馬六甲旅遊親善大使」，當時引起當地民眾褒貶不一評價，很多人認為她和馬六甲沾不上關係。不過其後有指范冰冰並非毫無關係，去年10月她參演馬來西亞導演張吉安執導電影《地母》，片中化身農婦，以福建話、馬來話等詮釋角色，有望今年在國際影展上曝光。

列入《馬來西亞紀錄大全》

甲州政府亦高度肯定范冰冰過去一年對馬六甲旅遊業的推動，稱她出任旅遊親善大使後，中國遊客人數激增，推動酒店、餐飲及景點消費，帶旺古城旅遊經濟。報道指范冰冰成為馬六甲旅遊親善大使一年，不僅讓「馬六甲×范冰冰」微信點擊3日內近15億次，列入《馬來西亞紀錄大全》，讓中國遊客從2023年的204,818人，增至2024年12月的664,687人。馬六甲代表曾為范冰冰舉行表彰儀式，頒發證書、感謝信，肯定她的影響力。

范冰冰將現身受勳

早前傳范冰冰可能會在周日甲州元首華誕冊封儀式上受封「拿督威拉」勳銜，表彰她對當地旅遊業的貢獻。甲州首席部長拿督斯里阿都拉勿昨日出席活動時否認，表示范冰冰不會受封為「拿督威拉」，「當然，我們還是會表彰范冰冰對甲州旅遊業的貢獻，會頒予其他的勳銜，但不是拿督威拉。范冰冰是一名在藝術表演界擁有崇高地位的國際巨星，她在擔任甲州旅遊親善大使期間，吸引了許多遊客到來甲州。她會來甲州，大家到時便會知道」。據《中國報》報道，范冰冰將獲封「名譽拿督」，為當地州政府可頒予外籍人士的崇高榮譽。