拍鬼片受盡折磨 袁澧林浴缸溺水陷崩潰

袁澧林表示《黃衣》吸引之處除了靈異，還有愛情和輪迴元素，戲中苦難，源於劉以豪的執念。現實生活中，她也有執著的時候，尤其在表演方面，希望大家同樣認真對待工作，像拍攝《黃衣》時，感覺到有人不認真、想搗事，雖然影響不到她，但也忍不住嘆氣，「劉以豪竟然察覺到，走過來跟我說：『這些你一定很有感覺。』當刻發現他很了解我。有時都覺得自己有些位過分認真，不過甚少在工作現場發脾氣，因為我堅忍得，脾氣尚算不錯。反而會與家人吵架，因不喜歡他們將自己的價值觀放在我身上，我表達過好多次，他們依然這樣，這些位我會好躁！」

讀會計卻不擅理財

《黃衣》講無限輪迴，袁澧林表示若能回到從前，會勇敢違抗家人意願，不讀會計讀表演，「家人其實不想我入行，覺得娛樂圈是大染缸，工作和收入都不穩定，擔心我生活成問題。我很喜歡演戲，現在用不同方法接近表演藝術和進修演技」。她笑稱雖然讀會計，但現在仍不擅理財，數口「好廢」和零投資。

袁澧林難忘拍《黃衣》受盡折磨，額頭不停撞牆，又要淹溺在浴缸裏，「撞牆戲還好，有軟墊完全不痛，導演還讚我腰力好。淹溺在浴缸那場戲，拍攝時質疑AI做不到這效果嗎？要我親自上陣，很崩潰。我本身不識游水已經很驚，還要我閉氣就更驚，由於要拍不同角度，拍了很多次，眼睛都入水，感覺腦也像入了水，未去到死的感覺，但較想像辛苦」。是否拍戲以來最辛苦的一部？她說不是，透露在台灣拍戲不辛苦，當地有工時限制，每天只可工作12小時，這是演員的福音，確保有足夠睡眠時間。

挑戰高難度行山路線

袁澧林稱拍台片有前期圍讀和排練，有日劇組安排她、劉以豪和曹佑寧行山活動，讓他們感受在山中的感覺，出發前獲派手套，「我心想行山幹嗎要派手套，原來安排了一座難度極高的山，要手腳並用，落山非常陡峭，要捉緊繩索，有部分身體更呈90度，幸有驚無險順利完成，不過翌日腰痠背痛到不得了。最慘是白練習，拍攝時才知劇情完全不需要登上這種山，山景全是平坦道路，讓我虛驚一場」。

袁澧林表示與劉以豪、曹佑寧合作非常愉快，大讚劉以豪是暖男，很喜歡對方，「他好照顧人，有自己想法又沒脾氣，令大家相處得很舒服。我們在對戲時已清楚大家關係，並建立互信狀態，因大家都很重視該片，所以每次開機拍攝前都會擊掌，互相支持鼓勵，每日會做幾十次儀式及叫對方角色名字。拍輪迴戲時，又會提醒對方是第幾個輪迴，要好清晰，不可以出錯」。稱跟曹佑寧對手戲雖不多，但對方很友善、心思細膩。

