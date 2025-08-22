明報新聞網
娛樂

黃美棋宣布離巢無綫 「現在不走 驚無勇氣向前闖」

【明報專訊】35歲童星出身的黃美棋宣布離巢無綫。黃美棋昨日在社交平台發放「震撼彈」，宣布約滿離開無綫，又分享在將軍澳電視城門外照片，還有昔日做童星及其他照片，她寫道：「我要正式離開呢個陪我長大再返嚟追夢嘅地方。」

首演劇集《包青天》

黃美棋稱記得1994年在無綫拍攝人生第一套劇集《包青天》。她8年前因為好想拍劇，決定返無綫繼續追夢之旅。她表示在這8年有開心及不開心的日子，亦有期待、有等待、有失望及再期待，相信這種經歷幾乎是每個藝人必經階段，她最大收穫是做到幾個好鍾意的節目，以及遇到欣賞她的監製及製作組，發掘她一些綜藝喜感的小宇宙，一切都豐富了她的人生，她說：「由一個大番薯蛻變成為今日擁有好多不同節目大騷及直播經驗的藝人，雖然心裏有萬般捨不得，但聚散有時，每件事情都有終結一刻，我選擇這個時間離開這個『避風港』，留低最美的回憶。」她感恩離巢前跟薛家燕拍攝旅遊節目，以及多年來每個用過她的監製和導演，還有台前幕後工作人員，以及公司的經理人。黃美棋特別鳴謝老公鍾健威：「多謝你咁多年頂住我、撐住我及睇住我入TVB，再睇住我返出嚟，陪我度過每一個時刻！」她接着寫道：「外面風大雨大個市又唔好，留低好啲喎，起碼有份糧！不過好明白如果現在不走，驚再無勇氣向前繼續去闖。」她稱離開不代表放棄演藝路，會更珍惜所有機會，有更多空間創作。她多謝公司這8年給她的所有機會，並歡迎公關朋友盡情搵她工作。

娛樂組

相關字詞﹕黃美棋

