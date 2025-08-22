候選港姐陳詠詩平常心迎決賽 庄靜璟袁文靜曬流暢英語兼入人氣榜

庄靜璟及袁文靜念英語對白時流露自信一面，前者更模仿動畫電影情節變聲講對白，贏得現場掌聲。庄靜璟廣東話麻麻，笑言大家聽得明就可以。對於繼續打入「港姐最強人氣榜」5強，她表示忙排練沒留意，「每日睡6小時，加上要跳舞和綵排，回家只想休息」。她認為袁文靜廣東話比自己講得好，需繼續練習。

同樣講英語較有信心的袁文靜亦上人氣榜，正努力苦練，期望決賽問答環節能盡量以廣東話表達。她參選港姐才首次嘗試唱歌、跳舞、行catwalk及表演才藝，稱不是天才，靠日日練習，自信廣東話有進步。

⑨陳詠詩講對白時充滿感情，因覺得內容如代表她們選美過程的心聲，距離比賽尚有10日，愈來愈珍惜大家相處日子，她說：「問答題考急才，會盡量放鬆心情，以平常心面對；決賽前會自行調節好心理狀態，爭取多休息、飲水及做運動。」

朱文慧施宇琪口窒「食螺絲」

朱文慧解釋因對白太長且心情緊張，加上近視看不清屏幕提示，情急下才念錯。會否擔心決賽當晚出事？她認為是好好的經驗，回家會自我反思。身形瘦削的她因比賽壓力導致食慾下降，她說：「可能家族都是身形偏瘦，最重是52公斤，最輕是47公斤。」施宇琪因患病影響狀態，表現失準，「日前發燒看醫生，因減肥令抵抗力下降，會盡量吃多些蛋白質和健康食物補充體力，並會爭取時間多做運動。」

記者：林蘊兒

攝影：鍾偉茵

■更多娛樂猛料 ﹕ol.mingpao.com