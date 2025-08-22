明報新聞網
娛樂

G.E.M.氣喘堅持唱 用快樂抗恐懼 尾場大派金魚嘴飛吻 與歌迷慶祝創啟德紀綠

【明報專訊】鄧紫棋（G.E.M.）在啟德主場館舉行一連5場《I AM GLORIA世界巡迴演唱會2.0香港站》前晚圓滿結束，創下在該場館開最多場數紀錄。G.E.M.舉起水杯跟觀眾慶祝為20萬樂迷獻唱，寫下歷史新一頁。她表示以前追求做一個有卓越成績的女歌手，但走過34年的歲月，找到人生新意義，不是要做得幾勁、幾好，而是希望在亂世之中能跟歌迷互相鼓勵和影響。她自爆出場前感到氣喘，講第一句話痰上頸，但也可照唱。巡唱經歷1年9個月有不少辛酸，面對恐懼，在台上也要強顏歡笑，現在不會驚及逃避，會踢走恐懼選擇快樂。

記者：鍾一虹

G.E.M.近年展開世界巡迴演唱會，加上投資AI公司，被指吸金力強，推算其身家已超過14億元。她近日回港在啟德開騷，與藍奕邦13年前的恩怨亦再度發酵，成網上熱話；藍奕邦昔日發文叫G.E.M.記住飲水思源，被網民嘲成就遠不及G.E.M.，他在私人社交帳號發長文兼爆粗力數「宇宙巨星」搵水軍「洗白」，外間認為矛頭直指G.E.M.。

引領4萬觀眾大聲叫喊

G.E.M.未受是非風波影響，前晚在啟德演唱會尾場high爆，開場時即大搞氣氛，引領台下4萬觀眾大聲叫喊，稱觀眾歡呼聲能帶給她動力，之後她拿起水杯跟全場觀眾慶祝，她說：「真的不敢相信，我開第5場，之前未有人在啟德開過5場騷，今（前）晚我跟在座各位寫下新歷史，大家是不是要寫得好好睇睇呢？」全場觀眾再歡呼。她提到過去幾年世界各地發生很多事，打開新聞經常見到好多難過的消息，想藉着這個演唱會帶出意義，「希望跟大家互想感染，即使生在亂世，我們都在亂世相愛」。

盼用音樂給予開心與動力

G.E.M.唱完《孤獨》有感而發，稱髮型師的朋友有個12歲患抑鬱及情緒病的女兒，不太開心，上周來看她首場演出後，感受到很大力量，主動要求媽媽帶她來看尾場，G.E.M.說：「我細個追求跳唱有進步、寫歌愈來愈好，到我人生行到34歲，覺得站在台上最重要不是要有幾勁、幾好，而是我們之間互相影響，就好似見到12歲女孩很不開心，但來我演唱會後好有力量，會想再來。我希望大家看完我的演唱會，可帶些力量回到生活中，每天都開心平安，充滿動力，這是我最開心的。」

G.E.M.稱多年來經歷不少，但人生總會有新挑戰，感覺是永無止境，就好像出場時講第一句說話時突然「痰上頸」，之前更感到氣喘，但不要緊，氣喘也可以唱。她希望自己的音樂可以鼓勵到大家，「上天給予的挑戰不會過不了，所以good day要很開心、bad day也要有信心，大家一起加油。」

哽咽落淚憶巡演辛酸

G.E.M.談到這個世界巡演已做了1年9個月，過程有不少辛酸，說時哽咽落淚：「我經歷了很多，試過遇行雷閃電、大雨、樂隊設備故障、有飛蟲爬上來、木棉花絮飄落導致呼吸困難等，雖然我覺得自己巡演經驗幾多，但今次大部分都在體育場演唱，所以都會好驚。每次面對恐懼都只能在台上強顏歡笑，因為不可以停，我感受到這個巡演就好似人生的縮影，無論發生什麼事，人生都要繼續。今（前）天是第114場，當我面對懼怕時，我不會再驚或想逃走，可以面對恐懼說『是你走呀！』我好希望你們如果遇到害怕、艱難，心入面有焦慮時，也說同一句說話，快樂是我們的選擇，我們一起選擇快樂。」她攞起紙巾拭淚，笑言已將情緒控制得好好，不像之前幾場演出，流淚和流鼻水導致溶妝。

何超蓮李蘊鏡頭前興奮咀嘴

為滿足粉絲集體回憶，G.E.M.重現「金魚嘴」表情，更連環派送7次「金魚嘴」飛吻，她說：「經過這麼多年，我的廚藝仍維持地獄級水平，不要緊，其他時候我們要找到心中的光，去相反的地方，就是天堂。」安歌時，她應觀眾點唱，清唱3首歌，現場鏡頭捕捉到前來捧場的好姊妹何超蓮和李蘊，她們見狀立即興奮咀嘴，令現場觀眾驚訝不已；超蓮和李蘊騷後捧蛋糕入後台為G.E.M.補祝34歲生日，李蘊在社交平台上載合照，表示G.E.M.帶給香港人無限力量與回憶，她說：「有這樣一個好朋友，好驕傲。」

相關字詞﹕啟德主場館 李蘊 何超蓮 鄧紫棋（G.E.M.）

