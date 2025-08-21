明報新聞網
娛樂

【開箱】《異形：地球》致敬烈尼史葛 探索永生奧秘

【明報專訊】烈尼史葛（Ridley Scott）執導科幻驚慄片《異形》堪稱經典，自1979年上映至今，先後推出7部前傳及續集，還未計跟《鐵血戰士》聯乘的影視作品，加上同名小說、漫畫及電子遊戲等，對荷李活甚至全球流行文化都影響深遠。至於同系列首部劇集《異形：地球》（Alien: Earth）亦於8月12日在影視串流平台Disney+上架，全季共分8集，截稿前播出首兩集已獲好評，爛番茄網站給予96%高分；官方公布開播6日觀看次數亦達920萬，可謂叫好叫座，不負烈老威名。

《異形》導演烈尼史葛擔任監製

現年87歲的烈尼史葛充當《異形：地球》監製，《冰風暴》編劇諾亞考利（Noah Hawley）擔任製作人，難怪新劇開場出現的電腦字體，到USCSS馬奇諾號太空船的設計和擺設，甚至鏡頭運用與剪接手法都跟烈老執導《異形》和《2020》如出一轍，充滿致敬味道。

《異形》系列故事一向發生在外太空或者殖民星球，入侵地球卻是首次，觀眾感覺親切之餘，亦更有「切膚之痛」。《異形：地球》以未來2120年為背景，比《異形》首集發生的時間線還要提早兩年，因此說是前傳並不為過。當時地球由五大科技巨擘掌控，分別是威蘭湯谷集團、天才企業，跟另外3間公司：Lynch、Dynamic及Threshold，形成群雄割據局面，他們各出其謀，爭取成為地球的統治者。

天才企業創辦人、史上最年輕的億萬富豪Kavalier（森姆白蘭堅飾）在地球某個荒島興建一座「夢幻島研究中心」，透過高科技探討長生不老的秘密。與其說他沉迷《小飛俠》，其實更像培育人工恐龍的《侏羅紀公園》，他把患有重病或殘障的兒童改造成為「混合人」，Wendy（薛妮贊特拿飾）正是首個製成品。新劇延續《異形》系列的世界觀，人類為了永生不死，將以3種形態出現，分別是透過機械強化的「生化人」、人工智慧體「合成人」，以及下載人類意識的合成體「混合人」。如果說《普羅米修斯》主角David（米高法斯賓達飾）是合成人的代表，《異形：地球》Wendy則是混合人的傑作。

薛妮贊特拿演出精彩

另一方面，威蘭湯谷派遣USCSS馬奇諾號到距離地球13億公里的外太空，執行一項長達65年的秘密任務，包括把「抱面體」等異形樣本帶返地球，以供企業研究之用。可惜任務失敗，僅得保安主管「生化人」Morrow（巴布斯西飾）倖存，最後太空船墜落在天才企業名下的摩天大廈，惹來Kavalier垂涎，威蘭湯谷負責人親自致電對方，要求取回船上「貨物」但不得要領，雙方隨時開戰。此外，Wendy得悉胞兄Hermit登上太空船參與搜救行動，便要求Kavalier派遣她跟混合人小隊「Lost Boys」到場支援，經過重重危機，兄妹終於相認，二人擁抱場面感人。

《異形：地球》首集主要介紹角色背景和世界觀，節奏緩慢、人物眾多、對白冗長，都令人昏昏欲睡。直至太空船墜落地球，搜救隊奉命到場並遭異形襲擊，終於步入正題，加上影迷熟悉的美術設計與暗黑風格互相配合，傳統的抱面體與全新的外星幼蟲逐一登場，足以彌補一切缺點。隨着Wendy等人在第2集有較多發揮機會，其中一幕講到貌似八爪魚的外星生物突然撲向混合人Nibs，驚嚇程度十足，都為劇集搶回不少分數。

《別擔心親愛的》女星薛妮贊特拿（Sydney Chandler）飾演混合人Wendy，她擁有成年人的身體，思想卻停留在意識轉移前的孩提階段，她演來眼神充滿童真，說話偶爾模仿大人，表現入形入格值得一讚；《米奇17號》男星森姆白蘭堅（Samuel Blenkin）刻意模仿《死亡筆記》的天才偵探L（松山研一飾），反而欠缺神釆。

《異形：地球》顧名思義講述異形首次入侵地球的來龍去脈，並以此為宣傳重點，問題是在衍生電影《異獸戰》提到早在2004年異形已跟鐵血戰士把地球當成格鬥場，時間軸可會引起混亂？抑或如烈尼史葛所言，他對這部「混血」作品毫無興趣，甚至拒絕承認它的存在，所以把這段「野史」抹殺掉，然後推倒重來？

