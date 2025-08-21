明報新聞網
娛樂

《Kpop獵魔女團》第四度登頂 《星期三2》蟬聯Netflix收視冠軍 遜上季同期

【明報專訊】影視串流串流平台Netflix昨公布8月11至17日的一周收視成績，《愛登士家庭》外傳劇《星期三2》第2個星期上架，錄得2910萬觀看次數，蟬聯英語節目及Netflix整體的收視冠軍，但遜於上季同期成績；動畫《Kpop獵魔女團》上架9星期，走勢仍未放緩，觀看次數還稍微回升至2600萬，儘管未能突破高位，但已足夠第四度在英語電影榜登頂，正好為此片這個周末在美國戲院上映的「歡唱場」造勢。

《朱古力獎門人》鬼才導演添布頓（Tim Burton）監製兼執導的《星期三》，由《奪命狂呼》珍娜奧蒂嘉（Jenna Ortega）主演，2022年在Netflix首播，錄得2.52億觀看次數，成為該台歷來最高收視英語節目。第2季分成上下兩部推出，8月6日先播頭4集，以女主角「星期三」遇襲受傷、生死未卜結束，吸引粉絲9月3日追看餘下4集。

上周《星期三2》收視計足一星期7日，錄得2910萬觀看次數，比首周5000萬觀看次數，下跌超過四成；據美媒報道，2022年Netflix仍用舊制只計觀看小時來算收視，目前則以總觀看時數除以節目總長度得出觀看次數。《星期三》首季8集首周錄得3.41億觀看小時，約等如5010萬觀看次數，跟第2季首播5日的成績相若；但首季第2周收視有升無減，達4.1億觀看小時，約為6030萬觀看次數，遠超於第2季第2周成績。或許要看《星期三2》下月餘下4集收視，才能再準確評估一季分成上下兩部分推出是否真的有助催谷收視。

紀錄片集《上鏡代價：減肥真人騷殘酷真相》以750萬觀看次數佔英語節目收視榜亞軍，《星期三》首季以10萬觀看次數之差屈居季軍。非英語節目方面，阿根廷劇《泥濘女子幫》錄得560萬觀看次數稱冠，韓劇《夢想成為律師的律師們》以450萬觀看次數繼續穩守亞軍位置；之前的冠軍墨西哥劇《罪不可言》則跌至第3位。除了《夢》劇，韓劇《魷魚遊戲3》及《槍口彼端》亦上榜，分佔第7及第9位。動畫《DAN DA DAN》位列第6，加上佔第8位的競技真人騷《最後復活戰》及位列第10的動畫《坂本日常》，日本共3個節目打入十大收視榜。

雲妮莎卻比新片屈居亞軍

馬來西亞片《Blood Brothers: Fury of the Dragon》以200萬觀看次數在非英語電影榜登頂，不過在港區Netflix播放的版本，未有設中文字幕；位列第3的印尼片《Norma: Antara Mertua dan Menantu》則暫未在港區Netflix上架；已播出6星期的德國電影《磚牆謎攻》依然佔亞軍位置。

《神奇4俠：英雄第一步》雲妮莎卻比（Vanessa Kirby）主演的《黑夜終至》，本月15日在Netflix上架，3天錄得1130萬觀看次數，比從冠軍跌落第3位的《愛在牛津的一年》，多出30萬觀看次數；然而《黑夜終至》不敵上架第9周的動畫《Kpop獵魔女團》，後者以2600萬觀看次數第四度稱冠。

《Kpop獵魔女團》講述由Rumi、Mira及Zoey組成的人氣韓國女團HUNTR/X，其實是暗中對抗惡靈的驅魔師，今年6月20日在Netflix上架，除了首周錄得920萬觀看次數位列亞軍之外，其餘8星期收視一直保持2000萬次數以上，且在冠亞軍之間上落。上星期錄得2600萬觀看次數，雖然未能突破第7及第8星期的2630萬次數高位，卻是上架以來第2高收視，亦是該片播出以來第四度在英語電影榜稱冠。《Kpop獵魔女團》早已成為Netflix史上最高收動畫電影，目前累計2.1億觀看次數，距離史上最高收視英語電影冠軍《紅色追緝令》只欠2040萬觀看次數，若保持目前走勢，估計下周將可取代《紅》片的冠軍寶座。

「歡唱場」千場門票售罄

《Kpop獵魔女團》的原聲歌曲同樣取得佳績，除了《Golden》曾登上美國Billboard Hot 100及串流平台Spotify的冠軍之外，上周Billboard Hot 100歌曲榜，該片更首次有3首歌同時打入前10位置，《Golden》佔亞軍，《Your Idol》位列第4，連片中男團Saja Boys所唱的《Soda Pop》，也由之前第14位攀升至第10位。

為了迎接《Kpop獵魔女團》熱潮，Netflix早前安排該片本月22至24日在北美上映「歡唱場」，讓粉絲可以邊看電影邊跟片中的偶像團體一起高歌。據美媒報道，截至前日（19日）美加地區已有1700間戲院預訂了放映場次，且有1000場門票售罄，據悉英國、澳洲、新西蘭等地亦有類似活動。另外，Netflix已在官方商店上架多款電影的周邊產品，包括Rumi的睡衣、Mira的北極熊衛衣、手機殼等。據報粉絲亦可在Hot Topic、Amazon、Etsy等平台購買官方黑膠唱片、T恤、帽及應援棒等商品。

相關字詞﹕黑夜終至 雲妮莎卻比 影視串流串流平台Netflix Kpop獵魔女團 Netflix收視 星期三2

