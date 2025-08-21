明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

娛樂

【娛樂場】新歌闖「THE FIRST TAKE」 力臻憶亡父感觸落淚

【明報專訊】ViuTV音樂選秀節目《THE STAGE OF VOICE》以日本YouTube頻道「THE FIRST TAKE」的一鏡到底方式展現歌手的實力。「素人組」由蘇詠淳（Vincy）勝出，兩星期前亮相「THE FIRST TAKE」獻唱《Sora》。力臻（Lagchun）於「歌手組」從16名香港專業歌手中脫穎而出，取得「THE FIRST TAKE」演出資格，他為此度身訂做新歌《Flyin' for your love 2882點85》；新歌上架一日，點播率逾17萬。

力臻跟團隊以不足兩星期極速完成新歌，由Edwin Tong編曲及作曲、T-Rexx填詞，他除挑選demo，還提供歌曲主題，希望有遠距離愛情的意味，亦能藉歌曲訴說自己追逐音樂夢期間，不計艱難所走過的距離。

針灸「放血」保養身體

力臻表示在「THE FIRST TAKE」首唱《Flyin' for your love 2882點85》更具意義，「呢首歌承載我由香港飛咗4個鐘頭，跨越兩千幾公里嚟到呢度嘅心情，記錄我喺呢個錄音環境中，好好享受嘅每一刻」。

為能以最佳狀態呈現予全世界的觀眾，力臻保養身體兼針灸，接受中醫師「放血」療程。他雖做足準備，但錄影開始時，緊張的心情還是難以排解，「到真係錄影，唱頭兩句嘅時候又突然之間緊張番！」不過他愈唱愈勇，唱到副歌時隨旋律給予的力量，漸漸放鬆。

努力做出成績獻亡父

力臻自覺可以唱得更好，但這正正展現「THE FIRST TAKE」的最真實狀况，「你只有一take機會！」他覺得這個版本可以記下其當下的聲音，以及演繹歌曲時的感覺，這份真誠和力量，正是他想大家感受到的。

飛越逾2800公里到東京錄影，對力臻而言別具意義，除因為將他的音樂帶到國際，東京也是他唯一一次與父母一同出外旅行的地方，當時的力臻已抱有歌手夢，父親口裏雖說不支持，卻默默私藏力臻參加比賽、街頭表演的片段。他由僅為夢想到走到國際知名的音樂頻道上獻唱，一切得來不易，在「THE FIRST TAKE」演唱後，憶起亡父感觸落淚，「好希望我過咗身嘅爸爸喺天空上邊可以見到，我好努力去做緊呢樣嘢，更希望之後能夠飛得更高、更遠，讓天上的父親更清楚看到我的努力」。

身兼歌手與數學老師的力臻說：「不要放棄夢想、緊握任何機會，雖然好多機會都只有一次，但每次機會都係可以畀我哋展開雙手，自由翱翔。」

相關字詞﹕THE FIRST TAKE 力臻

上 / 下一篇新聞