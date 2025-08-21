【娛樂場】新歌闖「THE FIRST TAKE」 力臻憶亡父感觸落淚

力臻跟團隊以不足兩星期極速完成新歌，由Edwin Tong編曲及作曲、T-Rexx填詞，他除挑選demo，還提供歌曲主題，希望有遠距離愛情的意味，亦能藉歌曲訴說自己追逐音樂夢期間，不計艱難所走過的距離。

針灸「放血」保養身體

力臻表示在「THE FIRST TAKE」首唱《Flyin' for your love 2882點85》更具意義，「呢首歌承載我由香港飛咗4個鐘頭，跨越兩千幾公里嚟到呢度嘅心情，記錄我喺呢個錄音環境中，好好享受嘅每一刻」。

為能以最佳狀態呈現予全世界的觀眾，力臻保養身體兼針灸，接受中醫師「放血」療程。他雖做足準備，但錄影開始時，緊張的心情還是難以排解，「到真係錄影，唱頭兩句嘅時候又突然之間緊張番！」不過他愈唱愈勇，唱到副歌時隨旋律給予的力量，漸漸放鬆。

努力做出成績獻亡父

力臻自覺可以唱得更好，但這正正展現「THE FIRST TAKE」的最真實狀况，「你只有一take機會！」他覺得這個版本可以記下其當下的聲音，以及演繹歌曲時的感覺，這份真誠和力量，正是他想大家感受到的。

飛越逾2800公里到東京錄影，對力臻而言別具意義，除因為將他的音樂帶到國際，東京也是他唯一一次與父母一同出外旅行的地方，當時的力臻已抱有歌手夢，父親口裏雖說不支持，卻默默私藏力臻參加比賽、街頭表演的片段。他由僅為夢想到走到國際知名的音樂頻道上獻唱，一切得來不易，在「THE FIRST TAKE」演唱後，憶起亡父感觸落淚，「好希望我過咗身嘅爸爸喺天空上邊可以見到，我好努力去做緊呢樣嘢，更希望之後能夠飛得更高、更遠，讓天上的父親更清楚看到我的努力」。

身兼歌手與數學老師的力臻說：「不要放棄夢想、緊握任何機會，雖然好多機會都只有一次，但每次機會都係可以畀我哋展開雙手，自由翱翔。」