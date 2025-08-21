明報新聞網
娛樂

張天賦避談緋聞女友Cherry 不介意登「難聽歌手俱樂部」

【明報專訊】張天賦（MC）前晚在麥花臣場館舉行新碟《Sweet & Sour》發布音樂會，獻唱專輯10首新歌，透露4年前於同一場地舉行首次小型個唱，當時緊張得心跳加速，初出茅廬的他既擔心又驚慌，不知不覺這幾年在大大小小場地演出，重臨舊地開首次新碟發布會別有感受。

唱得激動弄斷耳機線

MC唱《懷疑人生》時，熒幕播出MV，他化身搬運工人、廚師、派傳單人員等，他稱這是入行前的寫照：「這首歌像回到過去，懷緬自己一次，如果我的人生重複30次，估計可能只有兩次我會選擇唱歌這條路，所以很慶幸能夠有十五分之一機會唱歌給大家聽。」他唱《Ain't No Fool》時唱得太激動弄斷耳機線，唱首次填詞的英文歌《I'm okay》後說：「這首歌原本想以Joker（小丑）為主題，因小丑雖然笑面迎人，實質內心並非如此，所以想寫一首同類型的歌，透過歌曲療癒大眾不如意的地方，希望大家往後都會非常如意。」

張天賦完騷後受訪，MIRROR成員呂爵安（Edan）開騷時笑稱自己跟張天賦、柳應廷（Jer）登上網上「難聽歌手俱樂部」，張天賦認為在其他群組被討論，代表有不同樂迷認識自己，「多個群組，多一班人聽我唱歌，歡迎討論」。問到緋聞女友Cherry有沒有來睇騷？張天賦即落閘表示不清楚和不回應，有指Cherry不經意「泄蜜」，追問他有沒有拍拖，他皆回答不清楚、不回應。

娛樂組

