花姐爆姜濤心急搵接班人 封《造星VI》黃日禧「翻版陳卓賢」 關曉隆可愛討歡心

記者：鍾一虹

花姐表示開拍《全民造星VI》時很震驚，逾90名入圍者質素參差，大部分歌舞和樣貌不起眼，只有10多名達標，後來他們慢慢進化令她心動，非常神奇，又點名讚黃日禧像當初怕醜斯文的MIRROR成員陳卓賢（Ian），一唱歌像情歌王子。花姐說17歲關曉隆笑容可愛又會撒嬌，像她的幼子模樣，想不到跳舞時很有魅力，討得評判歡心，「姜濤次次見到我都問我搵到新一代姜濤未？我話真的好難，因為每個人也有自己的特質」。

姜濤被指墮海事件後閉關休養，現已走出陰霾，花姐稱姜濤最近忙於準備出新歌，以及8月尾澳門騷，只是沒有公開露面，「今（前）日在MV拍攝現場見到姜濤，他瘦了很多，好靚仔，今（前）日見到他是個開心BB，我也很開心攬着他。我覺得他以前那種不是壓力，是驚做得不好，他一向有開心一面，只是不做給大家看，因為他要扮cool」。

楊皓軒上語言治療課改善懶音

網上短片最高點擊的3名參賽者對受網民歡迎大感驚喜，張肇維說：「我曾參加唱歌和跳舞比賽，本來很有信心，但參加《造星VI》後才發現做跳唱表演很有難度。」楊皓軒雖有跳舞底，自知在唱歌方面仍需努力改善不足，「我知道說話時有懶音，現在找老師學緊唱歌，又上語言治療課改善咬字問題」。張家文自信幽默感及應變能力有優勢，希望能挑戰師兄男團ERROR，「我跟隨肥仔（梁業）步伐，努力學習跳唱」。

擅長結他自彈自唱的黃日禧笑言被讚似師兄陳卓賢有着數，不過比賽始終要靠自己，會努力表現個人特質，目標能晉身10強，「Ian的歌好好聽，可以試唱他的歌拍片放上網拉票，但用他的歌參賽要慎重考慮，絕對是大挑戰，怕唱得不夠好」。關曉隆有花姐「加持」增信心，「喜歡笑有種感染力，相信花姐喜歡我，評審都會喜歡」。

陳瑨羲獲歌手哥哥教放鬆方法

陳瑨羲認參賽心情緊張，多謝歌手哥哥陳毅燊（ANSONBEAN）做超強後盾，教他放鬆的方法，「我個心當然想躋身15強，對手都很勁，所以不想太多，先做好眼前的事，部署拍攝創意短片爭取更多觀眾支持」。陳瑨羲與鄭永智互稱對方是強敵，彼此以良性競爭為大前提，鄭永智說：「覺得跳唱是我的強項，但比陳瑨羲差少少，只能盡力展現自己不同面貌，順其自然。」