陳庭欣布吉賀「19對」生日 關楚耀想邀蔡少芬朱茵打匹克球

陳庭欣表示下周「19對」生日，最近電視重播昔日參演的劇集和節目，覺得分別很大，慶幸自己現時狀態仍不錯，全靠平時多運動。她透露生日要開工，故提早約男友和大班朋友到布吉旅行預祝。問她有沒有計劃造人？陳庭欣笑言：「我們今次玩集體遊戲、多人活動，會帶埋麻將枱出埠，實行日間曬太陽，夜晚麻將大戰。」

關楚耀表示年初學玩匹克球，演變成與人合資開設匹克球場，也感染太太愛上打波，否認對方落場為杜絕他打球識女仔，「要太太喜歡才肯玩，她的確有天分」。他表示早前到馬來西亞做騷，順道觀摩當地球場，了解外國的營運模式，強調不會只顧做生意而放棄演藝事業，「我正在內地開巡迴演唱會，之前去完順德、佛山、澳門，本月23日會在中山演出，即將出新歌，亦很期待月尾參演新劇《風華背後》， 日前在記者會，見到女神蔡少芬和朱茵好開心，會嘗試邀請她們一齊打波」。

記者：鍾一虹