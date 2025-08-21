明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

娛樂

陳庭欣布吉賀「19對」生日 關楚耀想邀蔡少芬朱茵打匹克球

【明報專訊】陳庭欣、關楚耀、陳安立、伍富橋昨日出席《PPA亞洲職業匹克球巡迴賽香港公開賽2025》新聞發布會，即席表演球技。陳庭欣透露兩個月前認識這項新運動，很感興趣，自爆到社區中心報班，發現高手在民間，推動她要增值，現在跟幾個教練學習，銳意考教練牌，也是關楚耀開設的的匹克球場常客。

陳庭欣表示下周「19對」生日，最近電視重播昔日參演的劇集和節目，覺得分別很大，慶幸自己現時狀態仍不錯，全靠平時多運動。她透露生日要開工，故提早約男友和大班朋友到布吉旅行預祝。問她有沒有計劃造人？陳庭欣笑言：「我們今次玩集體遊戲、多人活動，會帶埋麻將枱出埠，實行日間曬太陽，夜晚麻將大戰。」

關楚耀表示年初學玩匹克球，演變成與人合資開設匹克球場，也感染太太愛上打波，否認對方落場為杜絕他打球識女仔，「要太太喜歡才肯玩，她的確有天分」。他表示早前到馬來西亞做騷，順道觀摩當地球場，了解外國的營運模式，強調不會只顧做生意而放棄演藝事業，「我正在內地開巡迴演唱會，之前去完順德、佛山、澳門，本月23日會在中山演出，即將出新歌，亦很期待月尾參演新劇《風華背後》， 日前在記者會，見到女神蔡少芬和朱茵好開心，會嘗試邀請她們一齊打波」。

記者：鍾一虹

上 / 下一篇新聞