娛樂

郭柏妍唱《小幸運》甩「魔音」 譚俊彥拒評李佳芯歌藝

【明報專訊】無綫劇《麻雀樂團》一眾演員昨日出席宣傳活動，聯同樂手現場演奏，busking輪流獻唱多首歌曲，連監製羅永賢也開口合唱陳奕迅《與我常在》，他稱如果有機會開拍續集，會挑戰拍音樂歌舞劇，大膽找被封「魔音」的郭柏妍唱主題曲。譚俊彥稱由劇集首次宣傳開始已籌備busking，感激眾演員很聽話用心練歌，認為劇中演他妹妹的胡敏芝有多方面天分，又特別私心安排黃洛妍唱英文歌。

狄龍開心收邵氏利市

譚俊彥曾與李佳芯一齊登台，聽過對方唱田馥甄《小幸運》，不過避談對方歌藝，巧合郭柏妍昨日選唱同一首歌，「今（昨）日聽完，證明郭柏妍好用心練歌，可以專心做好件事。之前那部劇（《下流上車族》）的爸爸（林敏驄）逼她恐怖地唱，應該是戲劇效果。我一直恨拍與音樂有關的劇集，如果彈結他夾band的題材更加適合我」。

譚俊彥近日在社交網上載為爸爸狄龍慶祝79歲生辰的短片，見壽星收紅包笑容滿面，譚俊彥解釋日前參與邵氏新劇的開鏡記者會，收到樂易玲贈演員的開工利市，借花敬佛轉贈父親，「因為當年父親拍很多邵氏電影，我算是飲邵氏的奶長大，對我們一家太有意義，爸爸一見利市上面印有公司的logo就笑。生日只要有我們和孫兒陪伴，父親已覺得好開心，平日佢好cool，但切蛋糕時都叫我拍片」。狄龍以你為榮？譚俊彥說：「不知道，但他叫譚富榮就真。」

與郭柏妍合唱《小幸運》的胡敏芝稱唱功不及對方，如果有新劇要求她唱歌跳舞都會盡量嘗試。她開心與謝東閔演一對觀眾受落，打算之後跟對方學唱歌。

郭柏妍跟謝東閔認真學唱歌

郭柏妍很久沒公開唱歌，心情很緊張，自爆專誠購買唱K神器在家中練歌，更與弟弟一齊爭唱，「之前有認真跟謝東閔上堂，為busking都在家練習了一星期。不知Ali也唱過《小幸運》，我表現比之前有沒有進步就交給大家定斷。如果劇集收視達30點，我願意清唱一首歌答謝觀眾。如果監製下次開歌舞劇，都可以挑戰，應該比起學拉大提琴容易」。黃庭鋒大讚郭柏妍有進步，打破「魔音」之名，願意跟對方組CP合唱。

記者：林蘊兒

