娛樂

紅館騷開鑼感觸落淚 林家謙自爆曾失聲禁練歌陷不安

【明報專訊】林家謙10場《White Summer》演唱會前晚於紅館開鑼，除大展音樂才華，還曬舞技。他登上離地22米高360度環繞吊車裝置繞場一周，近距離接觸山頂觀眾，還拿着相機拍攝，掀全晚高潮。他唱《時光倒流一句話》期間，一度感觸落淚，自爆開騷前兩三星期曾失聲，醫生禁練歌，令他十分擔心，陷入無窮無盡的不安。前日53歲生日的鄭秀文特別改機票任首場嘉賓，搞笑自嘲身形送上熨衫板給林家謙做禮物。

記者：葉靜文

攝影：鍾偉茵

林家謙相隔3年再登紅館舞台，舉行10場演唱會，前晚開鑼，他狀態大勇，甫登場獻唱多首歌，唱《時光倒流一句話》期間一度感觸落淚、聲音顫抖，他用手拭淚，有歌迷大叫「唔好喊」。他接着跳唱多首快歌，大展舞功，其間走入觀眾席與歌迷近距離接觸，令歌迷high爆，及後邊唱邊走到台邊與歌迷握手，炒熱全場氣氛。林家謙獻唱《一人之境》時，站在升降台升上半空，360度旋轉獻唱，之後又大騷琴技，自彈自唱冧粉絲。當他唱《小林不動產》時，換上藍色衫躺在舞台中央瞓住唱，還裝睡，引得全場大笑。

觀眾上演「Kiss Cam」

林家謙個唱是MIRROR演唱會墜屏意外後，首個獲「解禁令」演唱會，可在紅館使用高空重型吊掛機械，舞台特設360度環繞吊車穿越館內，讓他能升上半空，近距離接觸山頂的觀眾，引得粉絲尖叫。林家謙離地22米繞場一周獻唱多首歌，還手持相機直播觀眾席情景，他起初因不懂操作影得模糊，笑言：「係咪未對焦呀？影唔到嘅！」有觀眾上演「Kiss Cam」，又有擺出各種心心手勢，現場氣氛高漲。此外，更有雜技藝人上演高空倒吊等高難度表演，觀眾目不暇給。

林家謙換上黑色西裝唱《某種老朋友》，其間鋼琴聲突然消失，他比手勢，繼續清唱，原來鋼琴無電，要工作人員上台修理。

失聲體會生命變化

林家謙一口氣唱足25首歌後，開口說話表達心情，笑言覺得夏天是好特別和最豐富、最變幻的季節，「最近天文台的關心都好豐富，突然可以是酷熱天氣，下一秒雷暴、黃紅黑雨、10號風球，甚至落冰雹，好似我哋嘅人生，瞬息變天氣，隨時下一秒係個琴冇電，跟住就要咁樣move on，但我哋係夏日嘅天氣之子，就算個天主宰天氣，我都識得用心態或節奏去指揮番，維持我哋自己嘅心態，我覺得人生好似啱啱這個隨意盒，又開又關，你永遠不知道他幾時打開或者關，冇得超前部署，唯有將我哋自己嘅心打開去迎接一啲冇電嘅時刻」。他提到開騷前兩三星期經歷失聲，照聲帶後醫生說不能唱歌一星期，令他好擔心，無窮無盡的不安，不知道能否痊癒，透露體會到生命變化，想提醒歌迷：「快樂時唔好太快樂，絕望時都唔使太悲傷，保持自己的心態平衡，就可以破解到自己心入面同這個世界好多利慾。」他之後唱出電影《破．地獄》片尾曲《普渡眾生》。

鄭秀文報恩 改機票留港

鄭秀文任首場嘉賓，適逢前晚她53歲生日，原本訂了機票往外地度假，特別改機票做嘉賓，因去年林家謙爽快答應做她演唱會嘉賓，還特別學唱她兩首歌，稱來報恩。鄭秀文笑稱跟林家謙隔了幾代，問觀眾是否認識她？自言是「I人」的林家謙說想做一件「I人」最地獄的事，就是領唱生日歌，全場大合唱為鄭秀文慶生。林家謙稱失聲、失眠時，「雙失」下好擔心不能練歌，然後想起鄭秀文生日，作了一首歌送給她做生日禮物，「突然想到一些旋律出來，記錄下，就屬於你，我現在播給你聽」。

鄭秀文聽後說好聽，搞笑說要回禮，突然從台邊拎了一塊「熨衫板」，笑說：「你係Iron（I人）嘛，所以我跟你是絕配，Iron要什麼？熨衫板！」她還把熨衫板放上身，自嘲身形似熨衫板，引得觀眾爆笑。林家謙笑言：「咁都畀你諗到，服咗你，我會鑲起佢。」兩人合唱鄭秀文的《Chotto等等》，林家謙說聽這首歌時兩歲左右，開心可以在鄭秀文的音樂之中長大，鄭秀文笑謂：「你開心、我傷心，你在胎水有我的音樂陪着。」林家謙最後唱出《有你聽我的故事》結束首場演唱會。

