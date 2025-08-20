【開箱】《九月五日：人質危機》 新聞直播室道德抉擇與思辨

播體育賽事變新聞直播

《九月五日：人質危機》講述1972年德國慕尼黑奧運，美國廣播公司（ABC）體育組正忙於安排轉播各項賽事及訪問，到深夜直播結束，大部分人以為可休息，距離控制室不遠處的選手村傳來槍聲；

ABC的德國翻譯員Marianne（李奧妮班納舒飾）從警方廣播中得悉巴勒斯坦「黑色九月」武裝分子闖入以色列隊宿舍，射殺兩人，一人逃脫，並挾持其餘9人，他們要求以色列當局立即釋放200名巴人囚犯。以Roone Arledge（彼得沙士格飾）為首的ABC體育組立即意識到這是重大事件，決不假手新聞部，即時安排記者詹寧斯（班哲文獲加飾）到事發地點採訪，召回主播麥凱（Jim McKay）鎮守直播室，並由資歷尚淺的Geoffrey Mason負責監製。

慕尼黑慘劇的結果人所共知，以此為題材的電影亦不缺，像贏得奧斯卡最佳紀錄片的《慕尼黑恐怖特襲》（One Day In September），還有金像導演史匹堡（Steven Spielberg）講述慘劇後報復行動的《慕尼黑》，均屬佳作。《末日地球》瑞士導演添菲巴姆（Tim Fehlbaum）兼任《九月五日：人質危機》編劇，從新聞直播室的角度切入，虛實交錯，以劇情推進討論目的。片中Roone Arledge、Geoffrey Mason、詹寧斯和麥凱俱為真實人物；Roone此前從沒新聞採訪經驗，經此一役，為他後來掌管ABC新聞台鋪路，並推出《20/20》等新聞雜誌式節目；1960年代派駐貝魯特跑中東新聞的詹寧斯，慕尼黑奧運也是其記者生涯的亮點；片中的麥凱則全部採用真實新聞片段。

此片主要戲分集中在翻譯Marianne、ABC體育組主管Roone、監製Geoffrey及負責體育組營運的Marvin身上，分別由《權鬥教員室》李奧妮班納舒（Leonie Benesch）、《回憶的漩渦》彼得沙士格（Peter Sarsgaard）、《從前的我們》尊麥加羅（John Magaro）及《殺人習作》班卓別靈（Ben Chaplin）飾演。片長約個半小時，卻能把耗時近一日的慘劇有條不紊交代，而且以精煉對白闡述4名主角的立場及背景。電影開始不久，美國猶太裔「水怪」史畢兹（Mark Spitz）勝出，在直播室盯着熒光幕的Roone卻吩咐下屬把鏡頭切換至落敗選手的反應，並計劃直播採訪史畢兹時引入納粹德國與大屠殺的話題；Marvin質疑其安排，Roone反指在電視廣播中突顯情感先於政治，是製作有效節目的關鍵。既反映了兩人的取態，也預示了傳媒在重要歷史時刻所扮演的角色，以及Roone不願頭條放手給新聞部，認為即使發生挾持事故也是屬於體育組「我們故事」的野心。

史上首次電視直播恐襲

直播應該如何做才不算越界，此片不時在提醒，由詹寧斯質疑「恐怖分子」一詞形容「黑色九月」巴人是否恰當，到勸告體育組是否應該把採訪交還給新聞部。Geoffrey接手直播室時便反問上司「可以直播有人被槍殺的畫面嗎？」Marvin不知道是否真有其人，但他在片中好幾次發言都叮囑傳媒人應有的道德界線，譬如直播新聞是否成為恐怖分子的傳聲筒，稱當全世界都在收看，那麼他們在直播中殺人，受眾是在接受誰的故事？當Geoffrey得悉Marianne在機場收到資訊稱人質已經獲救，連德國的電視台也如此說，向Marvin匯報，後者堅持仍需多兩個不同渠道確認消息真僞。Geoffrey怕輸給對手，認為加上「消息稱」應該沒問題，於是率先讓麥凱播報，Marvin知悉後很憤怒。此片就像任何驚慄片，會在驚濤駭浪中稍微平靜下來，然後再迎接最後一嚇；後來接到官方傳真聲稱人質獲救，Marvin和Geoffrey和解；Marvin旋即從受訪官員用上未來式句子意識到「語言的藝術」，立即從其他管道求證出災難的結局。翻譯員Marianne亦是片中重要角色，代表了當時年輕一代德國人對國家的期許，開場時她向Marvin說，「希望今屆奧運後有機會讓大家認識煥然一新的德國，向過去道別」；最後她卻慨嘆，「又有無辜的人在德國死去，我們失敗了，德國失敗了」。藉她的口講出德國政府處理這次危機如何綁手綁腳，有其歷史前因。結尾字幕打出，「這是首次有電視直播恐怖襲擊，全球9億觀眾收看，史上最高收視節目之一」，更是深刻反諷。