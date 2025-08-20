明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

娛樂

【開箱】《九月五日：人質危機》 新聞直播室道德抉擇與思辨

【明報專訊】以1972年慕尼黑奧運11名以色列選手遭巴勒斯坦組織「黑色九月」挾持並殺害為背景的《九月五日：人質危機》（September 5），實際探討直播新聞中傳媒的道德界線，去年在威尼斯影展世界首映，其後有份角逐奧斯卡最佳原創劇本，在爛番茄網站不論專業影評或觀衆好感度均超過90%；但未知是否欠缺大明星撐場，沒發行商問津安排在戲院上映，最終本月16日落戶影視串流平台HBO Max。當今日直播成為常態，能掌握流量密碼才算KOL，《九》片提出有關傳媒責任的衆多詰問，其實很值得反思。

播體育賽事變新聞直播

《九月五日：人質危機》講述1972年德國慕尼黑奧運，美國廣播公司（ABC）體育組正忙於安排轉播各項賽事及訪問，到深夜直播結束，大部分人以為可休息，距離控制室不遠處的選手村傳來槍聲；

ABC的德國翻譯員Marianne（李奧妮班納舒飾）從警方廣播中得悉巴勒斯坦「黑色九月」武裝分子闖入以色列隊宿舍，射殺兩人，一人逃脫，並挾持其餘9人，他們要求以色列當局立即釋放200名巴人囚犯。以Roone Arledge（彼得沙士格飾）為首的ABC體育組立即意識到這是重大事件，決不假手新聞部，即時安排記者詹寧斯（班哲文獲加飾）到事發地點採訪，召回主播麥凱（Jim McKay）鎮守直播室，並由資歷尚淺的Geoffrey Mason負責監製。

慕尼黑慘劇的結果人所共知，以此為題材的電影亦不缺，像贏得奧斯卡最佳紀錄片的《慕尼黑恐怖特襲》（One Day In September），還有金像導演史匹堡（Steven Spielberg）講述慘劇後報復行動的《慕尼黑》，均屬佳作。《末日地球》瑞士導演添菲巴姆（Tim Fehlbaum）兼任《九月五日：人質危機》編劇，從新聞直播室的角度切入，虛實交錯，以劇情推進討論目的。片中Roone Arledge、Geoffrey Mason、詹寧斯和麥凱俱為真實人物；Roone此前從沒新聞採訪經驗，經此一役，為他後來掌管ABC新聞台鋪路，並推出《20/20》等新聞雜誌式節目；1960年代派駐貝魯特跑中東新聞的詹寧斯，慕尼黑奧運也是其記者生涯的亮點；片中的麥凱則全部採用真實新聞片段。

此片主要戲分集中在翻譯Marianne、ABC體育組主管Roone、監製Geoffrey及負責體育組營運的Marvin身上，分別由《權鬥教員室》李奧妮班納舒（Leonie Benesch）、《回憶的漩渦》彼得沙士格（Peter Sarsgaard）、《從前的我們》尊麥加羅（John Magaro）及《殺人習作》班卓別靈（Ben Chaplin）飾演。片長約個半小時，卻能把耗時近一日的慘劇有條不紊交代，而且以精煉對白闡述4名主角的立場及背景。電影開始不久，美國猶太裔「水怪」史畢兹（Mark Spitz）勝出，在直播室盯着熒光幕的Roone卻吩咐下屬把鏡頭切換至落敗選手的反應，並計劃直播採訪史畢兹時引入納粹德國與大屠殺的話題；Marvin質疑其安排，Roone反指在電視廣播中突顯情感先於政治，是製作有效節目的關鍵。既反映了兩人的取態，也預示了傳媒在重要歷史時刻所扮演的角色，以及Roone不願頭條放手給新聞部，認為即使發生挾持事故也是屬於體育組「我們故事」的野心。

史上首次電視直播恐襲

直播應該如何做才不算越界，此片不時在提醒，由詹寧斯質疑「恐怖分子」一詞形容「黑色九月」巴人是否恰當，到勸告體育組是否應該把採訪交還給新聞部。Geoffrey接手直播室時便反問上司「可以直播有人被槍殺的畫面嗎？」Marvin不知道是否真有其人，但他在片中好幾次發言都叮囑傳媒人應有的道德界線，譬如直播新聞是否成為恐怖分子的傳聲筒，稱當全世界都在收看，那麼他們在直播中殺人，受眾是在接受誰的故事？當Geoffrey得悉Marianne在機場收到資訊稱人質已經獲救，連德國的電視台也如此說，向Marvin匯報，後者堅持仍需多兩個不同渠道確認消息真僞。Geoffrey怕輸給對手，認為加上「消息稱」應該沒問題，於是率先讓麥凱播報，Marvin知悉後很憤怒。此片就像任何驚慄片，會在驚濤駭浪中稍微平靜下來，然後再迎接最後一嚇；後來接到官方傳真聲稱人質獲救，Marvin和Geoffrey和解；Marvin旋即從受訪官員用上未來式句子意識到「語言的藝術」，立即從其他管道求證出災難的結局。翻譯員Marianne亦是片中重要角色，代表了當時年輕一代德國人對國家的期許，開場時她向Marvin說，「希望今屆奧運後有機會讓大家認識煥然一新的德國，向過去道別」；最後她卻慨嘆，「又有無辜的人在德國死去，我們失敗了，德國失敗了」。藉她的口講出德國政府處理這次危機如何綁手綁腳，有其歷史前因。結尾字幕打出，「這是首次有電視直播恐怖襲擊，全球9億觀眾收看，史上最高收視節目之一」，更是深刻反諷。

相關字詞﹕開箱 添菲巴姆 班卓別靈 尊麥加羅 彼得沙士格 李奧妮班納舒 影視串流平台HBO Max 九月五日：人質危機

上 / 下一篇新聞