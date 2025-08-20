新劇收視低開 48歲宋承憲恨結婚生仔

《金子般我的明星》故事講述韓流巨星林世拉（嚴正花飾）在事業高峰期間突然遇上意外，導致昏迷失憶，25年後醒來堅持復出，遇上熱血交通警獨孤哲（宋承憲飾），發展一段浪漫情緣。首集主要交代故事背景，1999年的林世拉表面風光，其實在公在私都飽受壓力，既要面對演藝界的競爭對手，又被迫跟投資者應酬，加上父親假借她的名氣招搖撞騙，最終鬧上警局，遇上警員獨孤哲，喜獲男方安慰。出席頒獎禮後，林世拉遇上交通意外，其後傷癒復出，人氣大不如前。相隔25年後，她又因車禍導致失憶，並於醫院重遇獨孤哲，成為她的精神支柱。

劇中飾演嚴正花年輕時代的新人張多皒，正是人氣女團IVE成員張員瑛的胞姊，雖然戲分不多，表現尚算亮眼，且看日後會否加插更多回憶戲分，好讓她再次登場。

為了宣傳新劇，宋承憲與嚴正花前日亮相名嘴申東燁主持的YouTube頻道節目《心酸的哥哥申東燁》，現年48歲的宋承憲被問到「入五」在即，可有想過結婚生子？他說：「當然想呀！」然後跟嚴正花說：「我在拍攝現場也提過，很想盡快當丈夫和爸爸。」申東燁跟宋承憲相識多年，大讚後者身形不變，尤其臀部肌肉跟10年前一樣結實，逗得哄堂大笑，嚴正花忍不住爆料：「他在片場等埋位，一直做深蹲呢。」