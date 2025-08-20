明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

娛樂

朴贊郁望《無可奈何》觀眾破千萬 孫藝珍稱產後演母親更投入 李秉憲暗諷言行不一

【明報專訊】《分手的決心》朴贊郁自編自導新片《無可奈何》，由《愛的迫降》孫藝珍及《魷魚遊戲》李秉憲合演，趁稍後出戰威尼斯、多倫多及釜山影展前，昨天（19日）先舉行首爾記者會，朴導似乎不受美國編劇公會（WGA）開除會籍事件影響，豪言「新片以1000萬入場人次為目標」；孫藝珍表示產後扮演母親角色更投入，李秉憲聞言即重提對方在片場拒絕回答童星問題一事，似在嘲笑她言行不一。

《無可奈何》將於本月27日開幕的第82屆威尼斯影展舉行世界首映禮，亦是自2012年金基德憑《聖殤》首奪最高榮譽金獅獎後，相隔13年再有韓片入圍主競賽單元；9月轉戰第50屆多倫多國際影展，同月17日擔任第30屆釜山國際電影節開幕電影，並舉辦韓國首映禮。為了替新片造勢，身兼監製、編劇和導演的朴贊郁昨日率領主要演員包括李秉憲、孫藝珍、《以吾之名》朴喜洵、《財閥家的小兒子》李聖旻及《我們的藍調時光》車勝元出席首爾記者會。

WGA開除會籍 朴贊郁稱沒違規

朴贊郁早前被美國編劇公會以2023年罷工期間，違規為HBO劇集《同情者》創作劇本為由，判處開除會籍，他雖否認指控，最終放棄上訴，事後解釋「我跟《同情者》另一編劇當麥基拿（Don McKellar）在罷工開始前已完成劇本，罷工期間只參與WGA允許的剪接工作，就算接獲HBO通知，要求調整劇本內容，我倆亦沒有動筆，根本不存在違規問題」。朴導昨在《無可奈何》記者會上，被韓媒追問事態發展，他表示：「已經透過事務所表明立場，現在無話可說。」並強調：「作為編劇，我的創作不受任何限制。」

《無可奈何》改編自美國犯罪小說作家Donald E. Westlake作品《The Ax》，故事講述主角柳萬秀（李秉憲飾）任職造紙公司25年，與妻兒過着安穩生活，卻突遭解僱，無法重返職場。隨着待業時間愈久，情緒變得愈壞，最後惡向膽邊生。孫藝珍扮演其妻美莉，個性堅強爽朗，在丈夫失業期間，肩負守護家人角色。

李秉憲在記者會上表示，收到《無可奈何》劇本後，覺得內容充滿幽默感，一度懷疑「這部真是悲劇嗎？」自稱是朴贊郁粉絲的朴喜洵亦認同，「朴導好像已經放棄參展，改為拍攝千萬入場人次的喜劇了」，朴贊郁笑着回應：「沒錯，我拍電影的時候，一直朝着這個目標進發。」逗得全場爆笑，然後才正色道：「這是一部非常苦澀的悲劇，但我找到當中加入荒誕元素的可能。」另外，有記者追問新片選擇在戲院而非串流平台播放的原因，朴導斬釘截鐵地說：「或許我比較保守，從小已想做電影導演，認為電影一定要在戲院放映才妥當。」

《無可奈何》是孫藝珍產後復出的電影頭炮，她大讚劇本出色，「如果我不接拍，恐怕會後悔」。她在戲中飾演兩孩之母，「雖然我曾扮演媽媽角色，但真正育兒後，跟小孩一起拍戲的感覺變得更真實自然，尤其是本片提到母愛是很重要的部分，自覺演來更加投入」。李秉憲聞言即忍不住說：「戲中飾演我們女兒的童星，是個充滿好奇心的孩子，經常在片場問問題，我忙着回答他，無暇培養情緒，孫藝珍卻一次也沒有理會她。」孫藝珍連忙解釋：「我的台詞很多，導演也要指導我的情緒，所以無辦法回答。」李秉憲搶着說：「我也很多（台詞）呀！」孫藝珍只好尷尬陪笑。

相關字詞﹕美國編劇公會（WGA） 車勝元 李聖旻 朴喜洵 李秉憲 孫藝珍 無可奈何 朴贊郁

上 / 下一篇新聞