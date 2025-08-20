朴贊郁望《無可奈何》觀眾破千萬 孫藝珍稱產後演母親更投入 李秉憲暗諷言行不一

《無可奈何》將於本月27日開幕的第82屆威尼斯影展舉行世界首映禮，亦是自2012年金基德憑《聖殤》首奪最高榮譽金獅獎後，相隔13年再有韓片入圍主競賽單元；9月轉戰第50屆多倫多國際影展，同月17日擔任第30屆釜山國際電影節開幕電影，並舉辦韓國首映禮。為了替新片造勢，身兼監製、編劇和導演的朴贊郁昨日率領主要演員包括李秉憲、孫藝珍、《以吾之名》朴喜洵、《財閥家的小兒子》李聖旻及《我們的藍調時光》車勝元出席首爾記者會。

WGA開除會籍 朴贊郁稱沒違規

朴贊郁早前被美國編劇公會以2023年罷工期間，違規為HBO劇集《同情者》創作劇本為由，判處開除會籍，他雖否認指控，最終放棄上訴，事後解釋「我跟《同情者》另一編劇當麥基拿（Don McKellar）在罷工開始前已完成劇本，罷工期間只參與WGA允許的剪接工作，就算接獲HBO通知，要求調整劇本內容，我倆亦沒有動筆，根本不存在違規問題」。朴導昨在《無可奈何》記者會上，被韓媒追問事態發展，他表示：「已經透過事務所表明立場，現在無話可說。」並強調：「作為編劇，我的創作不受任何限制。」

《無可奈何》改編自美國犯罪小說作家Donald E. Westlake作品《The Ax》，故事講述主角柳萬秀（李秉憲飾）任職造紙公司25年，與妻兒過着安穩生活，卻突遭解僱，無法重返職場。隨着待業時間愈久，情緒變得愈壞，最後惡向膽邊生。孫藝珍扮演其妻美莉，個性堅強爽朗，在丈夫失業期間，肩負守護家人角色。

李秉憲在記者會上表示，收到《無可奈何》劇本後，覺得內容充滿幽默感，一度懷疑「這部真是悲劇嗎？」自稱是朴贊郁粉絲的朴喜洵亦認同，「朴導好像已經放棄參展，改為拍攝千萬入場人次的喜劇了」，朴贊郁笑着回應：「沒錯，我拍電影的時候，一直朝着這個目標進發。」逗得全場爆笑，然後才正色道：「這是一部非常苦澀的悲劇，但我找到當中加入荒誕元素的可能。」另外，有記者追問新片選擇在戲院而非串流平台播放的原因，朴導斬釘截鐵地說：「或許我比較保守，從小已想做電影導演，認為電影一定要在戲院放映才妥當。」

《無可奈何》是孫藝珍產後復出的電影頭炮，她大讚劇本出色，「如果我不接拍，恐怕會後悔」。她在戲中飾演兩孩之母，「雖然我曾扮演媽媽角色，但真正育兒後，跟小孩一起拍戲的感覺變得更真實自然，尤其是本片提到母愛是很重要的部分，自覺演來更加投入」。李秉憲聞言即忍不住說：「戲中飾演我們女兒的童星，是個充滿好奇心的孩子，經常在片場問問題，我忙着回答他，無暇培養情緒，孫藝珍卻一次也沒有理會她。」孫藝珍連忙解釋：「我的台詞很多，導演也要指導我的情緒，所以無辦法回答。」李秉憲搶着說：「我也很多（台詞）呀！」孫藝珍只好尷尬陪笑。