【娛樂場】「抗戰影像回眸」 免費放映6片重溫歷史

藉電影斥責發國難財貪官

張瑛、王鶯、馮峰、吳回與曹達華主演湯曉丹執導、李楓編劇的《民族的吼聲》，入選「百部不可不看的香港電影」。1930年代末抗日戰爭爆發後，香港電影製作人與上海逃亡南下的影人，熱中拍攝抗戰影片，以喚起抗敵意識。片中描述逃難來港的奸商勾結內地軍官，盜取抗日物資轉售敵軍牟利，雷鵬（張瑛飾）與一群貧苦大眾無意中發現奸商的陰謀，與游擊隊齊心協力阻截奸商偷運物資。導演湯曉丹在鏡頭下盡情斥責發國難財的貪官污吏，同時透過描寫主角在基層生活的各種苦與樂，突顯貧苦百姓的高尚情操，展示出導演嚮往人人守望相助的理想生活形態。

導演展現貢獻國家志向

「上海電影界救國會」創會成員之一蔡楚生執導《前程萬里》，由李清、容小意、李景波、容融和趙一山主演，司機高華（李清飾）拒運敵人軍火，打傷漢奸老闆成階下囚，出獄後無以為生，仍收留逃避戰火南來香港，被迫跳艷舞的小鳳（容小意飾），二人縱受生活壓迫，卻堅拒出賣良心。片中主角大鬧歌舞廳，撕脫友人的殭屍戲服，表達出蔡楚生來港後不滿香港苟安的社會風氣，最後主角回內地協助抗日，暗喻他回內地貢獻國家的志向。

還原不為人知的海難慘劇

中國地球物理學者、電影製片人方勵執導的《里斯本丸沉沒》是探究二戰時期真實歷史事件紀錄片。2014年，他偶然聽到在中國東極島漁民日佔時期曾救起一群外籍戰俘的故事，於是運用現代科技在相關海域嘗試搜索沉船，結果找到殘骸。方勵與團隊展開世界之旅，前往各地尋找相關歷史資料和訪問相關人士，還原這艘沉船——「里斯本丸」沉沒的始末。

1942年，1816名在香港的英軍戰俘被押上日軍徵用的改裝貨輪「里斯本丸」，運往日本做苦力，但船上沒有做任何戰俘標識。一班戰俘擠在狹窄的貨艙中，沒有足夠糧食，生存條件極為惡劣。數天後，「里斯本丸」駛至中國舟山群島以東海域，遭美軍誤以為是日軍的運輸船施襲，一連串的不人道事件接連發生。