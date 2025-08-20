明報新聞網
娛樂

【娛樂場】「抗戰影像回眸」 免費放映6片重溫歷史

【明報專訊】為紀念中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年，香港歷史博物館及香港文化博物館共同舉辦「抗戰影像回眸」專題放映節目，精選6部由1941年至2024年的影片，8月30日至9月20日免費放映16場，包括第19屆北京大學生電影節最佳電視電影《駱駝客》，反映重慶本土抗戰愛情故事《將離草》和展現華南院校師生在戰事逆境中堅持學習的《同學們》，分別在香港歷史博物館地下演講廳與香港抗戰及海防博物館探索地帶放映；《民族的吼聲》、《前程萬里》和《里斯本丸沉沒》則於香港電影資料館電影院放映。

藉電影斥責發國難財貪官

張瑛、王鶯、馮峰、吳回與曹達華主演湯曉丹執導、李楓編劇的《民族的吼聲》，入選「百部不可不看的香港電影」。1930年代末抗日戰爭爆發後，香港電影製作人與上海逃亡南下的影人，熱中拍攝抗戰影片，以喚起抗敵意識。片中描述逃難來港的奸商勾結內地軍官，盜取抗日物資轉售敵軍牟利，雷鵬（張瑛飾）與一群貧苦大眾無意中發現奸商的陰謀，與游擊隊齊心協力阻截奸商偷運物資。導演湯曉丹在鏡頭下盡情斥責發國難財的貪官污吏，同時透過描寫主角在基層生活的各種苦與樂，突顯貧苦百姓的高尚情操，展示出導演嚮往人人守望相助的理想生活形態。

導演展現貢獻國家志向

「上海電影界救國會」創會成員之一蔡楚生執導《前程萬里》，由李清、容小意、李景波、容融和趙一山主演，司機高華（李清飾）拒運敵人軍火，打傷漢奸老闆成階下囚，出獄後無以為生，仍收留逃避戰火南來香港，被迫跳艷舞的小鳳（容小意飾），二人縱受生活壓迫，卻堅拒出賣良心。片中主角大鬧歌舞廳，撕脫友人的殭屍戲服，表達出蔡楚生來港後不滿香港苟安的社會風氣，最後主角回內地協助抗日，暗喻他回內地貢獻國家的志向。

還原不為人知的海難慘劇

中國地球物理學者、電影製片人方勵執導的《里斯本丸沉沒》是探究二戰時期真實歷史事件紀錄片。2014年，他偶然聽到在中國東極島漁民日佔時期曾救起一群外籍戰俘的故事，於是運用現代科技在相關海域嘗試搜索沉船，結果找到殘骸。方勵與團隊展開世界之旅，前往各地尋找相關歷史資料和訪問相關人士，還原這艘沉船——「里斯本丸」沉沒的始末。

1942年，1816名在香港的英軍戰俘被押上日軍徵用的改裝貨輪「里斯本丸」，運往日本做苦力，但船上沒有做任何戰俘標識。一班戰俘擠在狹窄的貨艙中，沒有足夠糧食，生存條件極為惡劣。數天後，「里斯本丸」駛至中國舟山群島以東海域，遭美軍誤以為是日軍的運輸船施襲，一連串的不人道事件接連發生。

相關字詞﹕娛樂場：抗戰影像回眸

