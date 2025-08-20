明報新聞網
娛樂

郭柏妍稱未夠班睇齊女神李佳芯 喜跟「老竇」譚俊彥學做人演戲

【明報專訊】郭柏妍主演無綫劇《麻雀樂團》口碑及收視不錯，透露跟視帝譚俊彥及離巢視后李佳芯合作，獲益良多，見識李佳芯強勁演技，希望學到對方精準將角色特質演繹出來，承認出道5年未有滿意作品，希望每次都有進步。她劇中演大提琴樂手獲網民讚有仙氣，被形容與李佳芯是兩代女神合作，郭柏妍認為自己未夠班，抗拒跟「天花板」女神李佳芯齊名，寧被讚是好演員。今次跟首次合作的譚俊彥演父女，她起初以為對方好惡，十分緊張，合作後大讚「老竇」好人，除教演戲，還教她做人，過程非常愉快。

記者：林祖傑

攝影：鍾偉茵

27歲郭柏妍2020年參選港姐奪季軍入行至今，備受無綫力捧，2022年獲飛躍進步女藝員獎，不乏演出機會，參演多套劇集。她在《麻雀樂團》戲分比過往所演的劇更重，加上首次與譚俊彥和李佳芯合作，透露接到角色時，因戲分重，加上不認識譚俊彥，心情十分緊張，怕對方好惡、很嚴厲，「原來不是，佢仲好好，好有耐性為我講解角色，好多謝佢，沒想過有機會和這名視帝合作，佢不單教我演戲，還教我做人，每次拍攝父女戲都很快收工，教我時間掌握在自己手，怎運用自己決定。所以每次都盡量早點入廠及準備得更完善，尤其是我要拉大提琴，同時控制手部動作和表情，真的好容易阻人收工，開拍前已瘋狂練習，但真的很難，發現自己拉得不好會不經意皺眉，還要和他合奏陳奕迅《與我常在》」。

直擊李佳芯演戲 歎為觀止

網民形容郭柏妍與李佳芯是兩代女神合作，郭柏妍有點抗拒，「她是『天花板』，多謝這個稱呼，我覺得仍有距離，寧願被形容是好演員，說我是女神，升得太高了！」她大讚李佳芯很好，即使病了都堅持開工，看《智能愛人》時已覺得李佳芯好勁，今次見對方演活角色17歲時期，真的很大對比，令她歎為觀止，「李佳芯不是當演員很長時間，背後一定好努力，做了很多功課，才演得咁好」。她直認希望如李佳芯一樣，每次都演繹到角色的特質，自己暫時仍未有一套劇演出是滿意的，希望每次都做得更加好。

學懂應對挑戰 不再半途而廢

郭柏妍為演好劇中角色，挑戰學拉大提琴，她本身懂得吹單簧管，中學時期學了6年，曾建議拍攝時可以用這樂器，但之後發覺角色確實很適合拉大提琴，才能讓觀眾看到這個角色的刻苦，「角色抱着大提琴瞓覺，有點似現實中的我，我都會攬住劇本瞓，還會有種執著，角色拉不好首歌會很不忿，有時我演不好都會這樣，其實每個人很多時都會因做不到而放棄，現在的我不會，慢慢覺得想做到的，就一定要去做。記得參選港姐時，才藝表演放棄了單簧管，選擇跳舞，就是因當時放低單簧管太長時間，沒有勇氣和信心，如果再給我選擇多一次，會選擇相信自己」。

懂得玩樂器的女仔總被形容有仙氣，且更易吸引異性，郭柏妍反對這種說法，自爆整個中學時間都在玩樂器，並沒有增加異性緣，「冇仙氣！當時戴住副眼鏡真係搞唔掂，太深近視，鏡片好厚，搞到對 眼好細，細到啲人都見唔到我，讀完碩士都冇，沒有憧憬浪漫愛情，費事失望」。

緣分到 不抗拒跟圈中人拍拖

郭柏妍自言性格喜歡黐家，身邊朋友多數是女性，就算入行後也沒有特別和男同事聯繫，種種原因令她在愛情路上沒有境况，「A0」的郭柏妍無奈道：「一直都是緋聞，不是好感覺到有人追，不太抗拒和圈中人拍拖，最緊要投緣，對簡單愛情依然有憧憬，希望將來會有小朋友，但不急於做這件事，覺得有時啲嘢整定，還要準備好才去做，太過分去想未必咁好，所以好少諗。」

場地提供：forkers

髮型、化妝：oyin.makeup

服裝：claro.officiel

相關字詞﹕麻雀樂團 李佳芯 譚俊彥 郭柏妍

