姚焯菲留學暫別《愛．回家》 劉丹周嘉洛不捨

丹爺與周嘉洛表示不捨得Chantel，日前趁拍攝食飯相聚，丹爺說：「Chantel很聰明，拍劇領悟力和進步快，相信她出國升學會再提高能力，將來克服全世界。」周嘉洛稱Chantel年紀輕輕但思想成熟，在對方身上學到待人處事，又笑言要學對方幽默一面：「日前我們探討何謂『核突佬』，Chantel叫我照鏡就會找到答案。」丹爺聞言哈哈大笑，稱嘉洛和Chantel有不同優點，前者很油滑，後者很真誠。嘉洛笑說：「我和Chantel的特質是跟不同階段的丹爺學的。」Chantel表示變得搞笑，好多冷笑話都是跟嘉洛學到。

邵初讚前輩區瑞偉無架子

邵初在《愛．回家》戲分漸增多，被指跟區瑞偉合拍。她多謝前輩關顧，又無架子，大家戲外無所不談，「瑞偉哥會分享以前拍戲趣事、與太太的情史，原來他做過劉德華替身」。林淑敏笑言有點呷醋，覺得邵初分薄了瑞偉哥對他們的愛，「瑞偉哥都是我好好的導師，以前會跟我對戲，我都聽他講過是鄭伊健同學」。邵初讚林淑敏是好師姐，教她如何運用呼吸去投入和控制情緒。

記者：鍾一虹