娛樂

MIRROR墜屏事故後首解禁 林家謙紅館騷設高空吊掛機械

【明報專訊】林家謙在紅館舉行10場《White Summer》演唱會，昨晚開鑼，是首個演唱會獲「解禁令」、在紅館使用高空重型吊掛機械。舞台中間設四方大盒旋轉舞台，4邊有4個巨型圓形屏幕，隨不同歌曲升降，配合燈光營造不同視覺效果。林家謙一身白馬王子Look在盒中升上台獻唱《夏日之子》揭開序幕，其間大盒打開，他邊唱邊繞場一周跟觀眾近距離打招呼，炒熱全場氣氛。之後一口氣唱出《停止繁殖》、《無答案》等歌曲。

林家謙3年前同月同日（8月19日）舉行7場《Blue Summer》紅館個唱，是MIRROR紅館演唱會墜屏事故後，首個獲准重開的演唱會。

當時復館安全新規，禁止所有高空懸掛裝置，林家謙團隊臨陣大幅修改舞台設計，將原定半空中的元素全數降至地面以配合新規定。昨晚演唱會獲「解禁令」，成為紅館首個在評估與強化安全監管後批准使用高空重型吊掛機械的演唱會。

設備遵最新認證與業界安全指引

演唱會舞台設計重拾新維度，再現吊燈裝置，凌空而下點亮舞台；360度環繞吊車穿越館內。取代傳統固定電視牆的巨型圓形LED屏幕 ，懸浮空中營造視效。演唱會總監馮貽柏透露因「頭頂多了這麼多東西」，團隊為爭取及安全實現這些設計，籌備工作半年前已啟動，並得到紅館技術安全顧問林博士全程把關，設備均遵循最新認證與業界安全指引。大會犧牲部分票房收益，360度吊車運行軌迹附近的區域以黑布覆蓋遮擋，確保這些位置觀眾頭頂上方沒有活動機械經過，安全第一。

昨午紅館外已有人龍排隊買演唱會周邊產品，Labubu設計師龍家昇為林家謙設計了4款Labubu Terence T恤，限量登記購買。

記者：葉靜文

攝影：鍾偉茵

