娛樂

呂爵安伙細妹演出 小如豬不怯場 讚「世一」蔡俊彥唱功勁 認林明禎有捧場

呂爵安認有邀林明禎睇個唱 爆妹妹「A0」 盼續約ViuTV

【明報專訊】MIRROR成員呂爵安（Edan）一連3場《EDAN LUI“e to E”LIVE 2025》演唱會前晚在亞博圓滿結束，實現跟餅印細妹「小如豬」同台表演心願，又讚妹妹犀利，希望日後再合作拍廣告及節目。他還邀請大學室友、港隊劍擊名將「世一」蔡俊彥擔任嘉賓，大讚對方唱功勁。至於緋聞女友林明禎有低調捧場，他未透露對方有否評語。對於隊友盧瀚霆指他過去一年大壓力曾軟弱及喊，他說人總有低落時，但不關感情事，只是曾在工作上感迷惘；稱跟ViuTV有傾續約，個人意願希望續約。

記者：柯美

攝影：鍾偉茵

Edan尾場演唱會父母現身支持，他與細妹「小如豬」首度同台合唱，他們先合唱《漸漸我們》，唱畢Edan問觀眾小如豬是否唱得好過JACE？接着再一齊跳唱《三分甜》，小如豬勁歌熱舞，表現淡定不怯場。Edan說妹妹充滿誠意排舞，他非常幸運邀得妹妹擔任嘉賓，透露央求很久，初時遭到無情拒絕，但經過每天不停情緒勒索，妹妹終於答應。小如豬笑稱哥哥好煩，就算她發脾氣也懶理，「結果我沒骨氣站在這裏！」Edan爆妹妹為今次演出瘋狂減肥，又不停練歌，笑稱較他還要勤力。

自薦兄妹檔拍廣告

Edan開心達成與妹妹同台演出心願，並感恩有這個妹妹一直陪伴，「雖然她比我細8年，但這一年不斷給我支持、鼓勵和力量，做我的心靈雞湯」。他讚妹妹完美，孝順又乖、讀書叻、唱歌好及跳舞勁，「我真係可以退休啦，她第一個工作酬勞分3份，分給父母和我，我入行7年都沒這樣做過。各大公司若想找她工作可聯絡我，亦可找我們合作拍廣告。她以前很抗拒出現在大家面前，現在終於逼了她上台，掂啦！」

蔡俊彥教Edan耍劍

Edan之後化身「兒登大師」，他說：「人會變月會圓，無諗過MIRROR份約會完。」引全場哄動。Edan隨即說：「會續㗎嘛。」接着蔡俊彥化身「劍神大師」現身，以塵拂代劍，教Edan耍劍。Edan為免被指叨光，特別講明是在對方奪世界第一前已邀請，因今次主要邀請身邊的人做嘉賓，對方是其best buddy。兩人合唱周杰倫的《安靜》，首次公開獻唱的蔡俊彥表現淡定，歌喉有驚喜，未唱前Edan已說：「真心，他唱功好勁。」蔡俊彥再獨唱陳柏宇《親愛的仇人》。演唱會結束後觀眾不願離開，Edan再出場多唱3首歌。

Edan騷後表示細妹之前對娛樂圈工作沒興趣，今次在他威逼利誘下才答應演出，笑言會否有下次視乎銀碼多少而定。他稱今次原本打算給妹妹6位數字酬勞，但最終妹妹說不用。他讚妹妹犀利，初登大舞台表現淡定，笑言較他更適合表演。

望續約ViuTV

Edan說如跟妹妹拍廣告什麼類型都可以，亦有向公司建議兄妹拍旅遊節目及配對節目，「妹妹是A0，想公司開節目幫她找男友。想找個好人，最重要她喜歡，她已20歲，不會不捨得。（會否簽約ViuTV？）我可做她經理人，條件都係錢」。他與ViuTV合約還有3年約滿，有跟公司討論續約的事，應快有結果，他個人絕對希望續約，因喜歡拍劇和做綜藝，有電視台支援是好事。

否認煩惱來自感情事

隊友盧瀚霆（Anson Lo）爆他過去一年壓力大，流露最多軟弱及喊過數次。Edan認為人總有低落時候，開心身邊有很多好朋友，「Anson Lo幫我很多」。對方說把煩惱和重擔放在其身上，問Edan有什麼煩惱？他笑言：「點樣搵多啲錢，點樣唱歌唱好啲，跳舞跳好啲。」他覺得人生要互相扶持和幫助，他和Anson Lo有煩惱時會互找對方，難得那麼有默契及信任。他又否認煩惱來自感情事，「唔關事，喊都與感情無關，是工作上問題，有時想不通鑽牛角尖。（工作停滯不前？）不是，只是有點迷惘，出道一段時間，開始想自己做緊什麼，又想做什麼？」

盼下次打破3場魔咒

Edan表示有邀請緋聞女友林明禎來捧場，對方有來睇騷，不知會給他多少分。演出3場會否不夠喉？Edan說唱到第3場聲線已有點沙啞，但較上次有把握和輕鬆，希望下次打破3場魔咒。棟篤笑環節以粗口諧音放笑彈，他稱經理人花姐（黃慧君）聽到第一稿時被嚇倒，但沒反對，因真的沒講粗口。

