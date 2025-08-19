明報新聞網
娛樂

【開箱】《世界大戰》重啟失敗 Ice Cube難超越湯告魯斯

【明報專訊】兩屆金像導演史匹堡（Steven Spielberg）執導，湯告魯斯（Tom Cruise）2005年主演科幻片《強戰世界》叫好叫座，全球票房累收6億美元（約46.8億港元）；事隔廿年後，同樣改編英國作家H.G. Wells小說的最新版本《世界大戰》（War of the Worlds），7月30日在影視串流平台Prime Video上架，爛番茄影評網站罕有交出0%「白卷」，其後修正為3%亦低分得驚人，劇本破綻處處正是「死因」之一，但亦不乏與時並進的優點。

《世界大戰》美國導演Rich Lee曾為王嘉爾、Billie Eilish及Eminem等歌手拍MV，亦是《未來報告》與《魔盜王》電影系列的視覺特效員，新片拍攝手法跟趙約翰（John Cho）主演《人肉搜尋》大同小異，都是透過電腦、手機或閉路電視畫面交代劇情，主角包括饒舌歌手Ice Cube、《靚太唔易做》伊娃朗歌妮亞（Eva Longoria）及《神盾局特工》奇勒格雷（Clark Gregg）只需在室內廠景或綠幕前演戲，配合後期加工，營造外星人侵略地球的災難場面，認真慳水慳力，令人質疑此片製作費6500萬美元（約5億港元）花在哪裏。

批判美國政府監控

新片從Ice Cube飾演美國國土安全部網絡監控員William的視角出發，首先交代他喪妻後跟一對子女關係變得緊張又疏離，任職科學家的女兒Faith未婚懷孕，宅男兒子David只顧打機，都令老父難以釋懷。另一方面，伊娃朗歌妮亞扮演NASA科學家發現天空有異樣，原來外星人以數以千計隕石作掩飾，首先撞擊人造衛星，阻止各國政府蒐集情報，然後墜落地球，繼而「破殼而出」，操控巨型機械人集中火力摧毀地面的軍事、水電及能源設施，此舉只為轉移視線，真正目標是「吸食」政府資訊中心的數據，直至伺服器內所有資料消失為止。

相比《強戰世界》外星人無故侵略地球，新片「食數據」設定更有創意，產生後果也更嚴重，各國軍事力量因數據消失而癱瘓，無力反擊；民航客機與控制塔失聯，導致墜機事件接連發生；全球交通陷於停頓；金融機構「清倉」，民眾即時破產，等同世界末日降臨。這個黑色寓言，比日本漫畫家龍樹諒創作《我所看見的未來》還要震撼百倍。

透過資訊對現代人的重要性，《世界大戰》藉以批判美國政府以保護民眾為借口，不斷加大監視範圍和力度，戲中David一再告知父親有關政府秘密監控國民的「歌利亞」計劃，自以為是的William卻以網絡陰謀論為由拒絕相信，最終發現網上爆料的黑客「破壞者」正是David，看罷兒子蒐集證據才如夢初醒，決定「棄明投暗」，加入黑客行列，掉轉槍頭對付美國國家安全局，結局大快人心。

坐辦公室以靜制動

《強戰世界》最大賣點是湯告魯斯帶着一對小兒女躲避外星人襲擊，逃亡過程緊張刺激，然而結局講述外星人吸入地球空氣後，因未能適應病毒及細菌等微生物而紛紛倒地，感覺兒戲；《世界大戰》改為William父子透過電腦病毒癱瘓外星人，相對合情合理，新片亦上不少篇幅交代主角一家三口關係，其中一幕提到外星人「吞噬」所有資訊和數據後，William的社交媒體帖文和照片化為烏有，他爭取時間重聽亡妻的留言短訊，最後都是蕩然無存。Ice Cube全片坐在辦公室遙控子女及拍檔行事，欠缺動作場面，難跟湯告魯斯相提並論，但前者眼神流露的失落和悲痛，堪稱個人從影代表作。

強戰世界 史匹堡 奇勒格雷 伊娃朗歌妮亞 湯告魯斯 Ice Cube 世界大戰 開箱

