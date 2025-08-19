明報新聞網
娛樂

《戰海英魂》87歲泰倫斯史丹逝世 兩演《超人》反派聞名

【明報專訊】先後在1978及80年上映《超人》第一、二集扮演反派「薩德將軍」，並憑《戰海英魂》提名奧斯卡最佳男配角的英國男星泰倫斯史丹（Terence Stamp），前天（17日）離世享年87歲，遺屬發表聲明：「他留下出色的作品，作為演員和編劇，未來都會繼續感動和啟發他人。」卻未披露死因。

泰倫斯1938年生於倫敦，二戰期間曾經歷敵軍轟炸，畢業後任職廣告公司，憑藉英俊外表入讀戲劇學院，60年代入行拍戲，1963年憑《戰海英魂》角逐奧斯卡最佳男配角及「英國奧斯卡」BAFTA最佳新人，1994年再以《風塵三絕》扮演變裝皇后，提名金球獎和BAFTA影帝，可惜最終鎩羽而回。有傳泰倫斯曾想接替辛康納利（Sean Connery）飾演占士邦角色，最終敗於佐治拉辛比（George Lazenby），無緣演出《鐵金剛勇破雪山堡》，於是改跟意大利名導費里尼（Federico Fellini）合作《攝魄勾魂》。

私生活方面，泰倫斯曾跟《冷暖情天》拍檔茱莉姬絲蒂（Julie Christie）及英國超模Jean Shrimpton拍拖，2002年跟比他年輕35歲的圈外女友Elizabeth O'Rourke結婚，5年後離婚並無兒女。據英國《每日郵報》報道，泰倫斯跟戴安娜王妃亦有交情，後者於1987年出席男方首映禮後，從此結成好友，偶爾茶敘聊天。

泰倫斯死訊曝光後，曾跟他合作《蘇豪的最後一夜》的導演艾加韋特（Edgar Wright）、《風塵三絕》導演史提芬艾略特（Stephen Elliott）及主角佳皮亞斯（Guy Pearce）等均透過社交媒體或受訪，表達對故人的不捨和敬意。

相關字詞﹕佳皮亞斯 艾加韋特 茱莉姬絲蒂 佐治拉辛比 辛康納利 風塵三絕 超人 戰海英魂 泰倫斯史丹

