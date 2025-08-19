明報新聞網
娛樂

捲中居正廣性醜聞 受查否認性騷擾 福山雅治出席「不適當聚會」致歉

【明報專訊】前日本男團SMAP隊長中居正廣今年為涉嫌性侵女主播醜聞致歉，並即時退出演藝界，然而富士電視台高層安排下屬「性招待」藝人的餘波未了，該台委任律師獨立調查事件，報告提及另一名當紅男星亦有參與聚會，日本雜誌《女性Seven》昨天揭發此人正是《神探伽俐略》福山雅治，後者透過訪問自辯，坦承參與相關聚會，亦曾接受獨立調查，為此向粉絲道歉，但否認作出性騷擾行為。

文：蘇珮欣

日本雜誌《女性Seven》報道，富士台就「性招待」醜聞展開獨立調查，報告內容提到該台有超過24%女主播曾被高層要求參與客戶的「不適當聚會」。曾經監製日劇《東京愛的故事》、《101次求婚》、《同一屋簷下》、《冰之驕子Pride》及電影《神探伽俐略：嫌疑犯X的獻身》等的前常務董事大多亮，自2005年起，平均每年舉辦一至兩次「不適當聚會」，至少有19名女主播獲邀出席。

講不文笑話激嬲主播

報告又指，大多亮曾與一名「著名兼有影響力的節目演出者」長期參與類似活動，每次都有多名女主播出席。男星透過通訊軟件LINE向大多亮傳遞信息，「與女主播的聚會，再拜託你了」、「好想見到新人主播」。曾參與聚會的女主播向調查員透露，男星席上大講不文笑話，讓她們感到不愉快。

《女性Seven》踢爆報告所指男星正是56歲福山雅治，又指獨立調查委會員曾邀約福山面談，後者以工作繁忙為由，改以書面方式作答。對於有否在聚會期間發表不文笑話，福山強調「完全沒有」。他又接受《女性Seven》長達70分鐘的訪問，希望親自解釋事件，他坦承參與富士高層聚會，強調屬於公事邀請才出席，並否認有性騷擾行為。他說：「看了調查報告，我一直苦思內容涉及私隱，在不能說出自己名字的情况下，怎樣才可道歉呢？於是接受記者訪問，從而獲得發言機會。」

獨立調查還福山清白

福山昨日亦透過社交媒體發文，澄清跟《女性Seven》合作的理據，「我與事務所慎重考慮後，為免事件引發對相關人士的滋擾或誹謗，因此不該由我主動公開身分，所以一直避談，但又不想產生齟齬或誤解，我才接受是次訪問。對於事件導致粉絲不安與擔心，我深感抱歉」。他呼籲外界避免傷害勇敢配合調查的相關人士，或者涉及誹謗的行為。

大多亮亦就事件回應：「我正面臨富士訴訟，有關問題恕我無法回答。不過，我與福山自1990年代起，多次為日劇及電影合作，定期商談及討論。在我主辦的聚會中，富士台的員工、主播、藝人以及福山的經理人公司職員也有出席。」富士台一方稱，設立由第三方律師直接執行的人權濟助渠道，並未發現福山有性騷擾行為。

相關字詞﹕中居正廣 富士電視台 福山雅治

