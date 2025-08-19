明報新聞網
娛樂

【娛樂場】《惡意》 離奇命案掀網絡公審 誰是真兇？

【明報專訊】百億票房內地全能創作人陳思誠，集導演、編劇、監製、演員於一身，拍攝「唐探」系列、《誤殺》系列、《消失的她》、《三大隊》和《解密》等多部豐收口碑電影。他身兼監製、編劇及策劃的懸疑新作《惡意》，由年輕導演來牧寬、姚文逸聯合執導，張小斐、梅婷、陳雨鍶、楊恩又、黃軒和李庚希主演。講述濱江醫院發生一宗離奇的雙人墮樓案，被稱為「抗癌小天使」的女孩靜靜（楊恩又飾）突然在天台墮樓身亡，一同墮樓的護士李悅（陳雨鍶飾）身受重傷，被靜靜媽媽尤茜（梅婷飾）指控是殺人兇手。網媒主編葉攀（張小斐飾）經調查後，先後在報道指控護士李悅和尤茜是疑兇，言辭反覆的報道，惹來當事人和廣大輿論激烈迴響，令情况漸漸失控，這宗悲劇的真相為何？誰又有權「決定」什麼才是真相……

喜劇女神化身傳媒女強人

憑《熱辣滾燙》、《你好，李煥英》等喜劇成名的張小斐，於《惡意》展現影后實力，由喜劇女神變身內心層次複雜的傳媒女強人，在網絡公審、輿論壓力下尋找真相。張小斐表示沒有刻意轉型，「我在大學4年沒學過喜劇，演喜劇算是我的意外驚喜。對我來說，繞了一圈回來拍所謂的正劇，不想給自己設置那麼多限制。要說拍《惡意》有什麼困難的話，就是如何能讓觀眾轉變對我的想法」。張小斐形容飾演的葉攀個性「鮮活」、有缺點，既有黑白又有灰色地帶，正是劇本對這個角色塑造的豐富特質，吸引她參演。

張小斐特質與角色非常匹配

陳思誠慧眼挑選張小斐飾演網媒主編葉攀，覺得她們非常匹配，「這部電影想探討人性的灰色地帶，小斐身上有天然的模糊感，這種灰色地帶與葉攀高度脗合，能將人性的複雜放大給觀眾」。葉攀有一場「血淚交織」的戲分，像宣傳海報那樣血流半面，張小斐說：「我向導演提議讓血單側流下，另一側保持乾淨。當血淚融合時，葉攀的憤怒、委屈與堅守同時爆發。」導演來牧寬謂：「小斐主動要求重拍多次，甚至忍受血液流入眼睛的刺痛，才成就這場顛覆的表演。」他大讚張小斐專業投入。

電影帶出「好心做壞事」

導演來牧寬點出《惡意》探討的關鍵，正是那些無心，甚至懷着好心的「惡意」，「我們經常會碰到『懷着好心卻辦了壞事』的情况，這就是無心的『惡意』，就像葉攀也可能在某些時刻迷失自己最真的部分」。張小斐承認在現實生活少不免受過網上匿名攻擊，她的獨特應對方法是選擇「斷網」，「生活中或多或少都感受過網絡帶來的惡意，會像葉攀一樣斷一下網，遠離一陣，也許風暴就會過去」。

梅婷飾演不幸喪女的媽媽尤茜，演繹母親的悲痛和憤慨，到後來劇情開始反轉，網絡傳媒的矛頭指向尤茜，逼出她的絕望與心力交瘁；面對網絡暴力而崩潰，梅婷獲讚演得淋漓盡致，令不少觀眾動容。

相關字詞﹕張小斐 娛樂場：《惡意》

