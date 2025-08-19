染疫「生蛇」以為「玩完」 葉振棠懶理負評續開騷

「生蛇」被救護車送入院

葉振棠去年6月在紅館舉行告別樂壇演唱會，現在再開騷被網民嘲出爾反爾。問他是否等錢使？葉振棠稱不介意網民負評，沒有不開心，「唔理得咁多，一向我行我素」。他稱視去年紅館騷為告別演唱會，因中了新冠病毒後又「生蛇」，辛苦到不得了，前年還要演出《情牽煇黃經典演唱會》，兩度以為自己「玩完」，「第一場做完頭一部分已不成，翌日更不能起牀。『生蛇』在三叉神經位置，試過被救護車送入院一次，又一次以為『玩完』，病情拖了年多才完全復元，幸好沒影響臉部及留疤痕，所以想過紅館個人演唱會後不再唱歌。康復後又心思思，加上李家仁醫生鼓勵，說我幾十年在舞台上，歌迷自1970年代已聽我唱歌，不再唱歌太可惜，又擔心我呆坐家中很悶。今次演唱會有一部分是多謝歌迷多年來的支持」。

同場的李家仁醫生與演唱會監製楊紹鴻，親證葉振棠當時病情嚴重，楊紹鴻表示葉振棠為人低調，過往試過被人搶歌唱也默不作聲，「生蛇」也沒告訴大家。他代葉振棠澄清：「棠哥非出爾反爾，佢兩餐無憂，視唱歌為第二生命，是享受舞台。」李家仁表示葉振棠已完全康復，身體非常好，中氣十足。

記者：柯美