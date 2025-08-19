明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

娛樂

染疫「生蛇」以為「玩完」 葉振棠懶理負評續開騷

【明報專訊】葉振棠（棠哥）將於11月10日、12月2日及12月15日分別假尖沙嘴文化中心、香港大會堂及荃灣大會堂各演出一場《葉振棠感恩繼續精彩演唱會》，昨日舉行記者會。他承認紅館檔期好難攞，心願能在紅館與葉麗儀舉行「雙葉」演唱會，可惜10年申請8次都不獲批，會繼續嘗試，不會放棄。

「生蛇」被救護車送入院

葉振棠去年6月在紅館舉行告別樂壇演唱會，現在再開騷被網民嘲出爾反爾。問他是否等錢使？葉振棠稱不介意網民負評，沒有不開心，「唔理得咁多，一向我行我素」。他稱視去年紅館騷為告別演唱會，因中了新冠病毒後又「生蛇」，辛苦到不得了，前年還要演出《情牽煇黃經典演唱會》，兩度以為自己「玩完」，「第一場做完頭一部分已不成，翌日更不能起牀。『生蛇』在三叉神經位置，試過被救護車送入院一次，又一次以為『玩完』，病情拖了年多才完全復元，幸好沒影響臉部及留疤痕，所以想過紅館個人演唱會後不再唱歌。康復後又心思思，加上李家仁醫生鼓勵，說我幾十年在舞台上，歌迷自1970年代已聽我唱歌，不再唱歌太可惜，又擔心我呆坐家中很悶。今次演唱會有一部分是多謝歌迷多年來的支持」。

同場的李家仁醫生與演唱會監製楊紹鴻，親證葉振棠當時病情嚴重，楊紹鴻表示葉振棠為人低調，過往試過被人搶歌唱也默不作聲，「生蛇」也沒告訴大家。他代葉振棠澄清：「棠哥非出爾反爾，佢兩餐無憂，視唱歌為第二生命，是享受舞台。」李家仁表示葉振棠已完全康復，身體非常好，中氣十足。

記者：柯美

相關字詞﹕葉振棠（棠哥）

上 / 下一篇新聞