明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

娛樂

籲鄧紫棋飲水思源論被翻炒 藍奕邦諷「宇宙巨星」有實力但cheap

【明報專訊】鄧紫棋（G.E.M.）主力在內地發展多年，相隔8年，近日重回香港舞台，上周五（15日）假啟德主場館舉行5場《I AM GLORIA 世界巡迴演唱會2.0香港站》，成為首名登上該場地開個唱的女歌手，亦是場數最多的歌手，人氣強勁。有網民翻出鄧紫棋與藍奕邦當年恩怨，指鄧紫棋2012年因未能打入商台叱咤樂壇流行榜頒獎典禮「我最喜愛的女歌手」5強，拍片表達不滿；藍奕邦當時發文公開指摘並籲對方要飲水思源。如今網民比較兩人在樂壇的成績，藍奕邦不開名諷「宇宙巨星」有錢有地位，「你係唱得好勁好有實力呀，但你cheap」。他形容自己有自信、骨氣、尊嚴和品味。

娛樂組

鄧紫棋在啟德主場館連開5場演唱會，共20萬觀眾入場，氣勢強勁，有網民重提當年鄧紫棋與藍奕邦恩怨，稱「G.E.M.一場啟德等如藍奕邦成世」。有指兩人恩怨始於2012年鄧紫棋歌唱成績好，卻未能躋身叱咤頒獎禮「我最喜愛的女歌手」5強，當時她的經理人炮轟商台封殺鄧紫棋，鄧紫棋亦公開表達不滿，拒絕出席頒獎禮，引起商台不少DJ反駁。鄧紫棋之後拍攝名為《鄧紫棋對香港頒獎禮的看法》短片，稱部分媒體的頒獎禮言行不一，令她無所適從。

勸鄧紫棋想改變世界 先改變心態

藍奕邦那時發文指摘鄧紫棋，「小妹妹，既然你覺得香港的頒獎禮比以往少了意義，你又何必勞師動眾，為你覺得沒有意義的東西拍一條如此good quality的短片呢？口說不在意，難道心底還在意？鄧紫棋，你很幸福，有很多歌迷，也很有才華，若你的音樂真夠good quality，自然會超越制度吧！用花來拍片的時間寫多一首歌吧！還有，切記兩字：謙虛。還有，藍uncle等了8年才得到他們的第一隻冠軍歌……噢！你記得人家2008年給過你生力軍獎嗎？記住：感恩！飲水思源！如果想改變世界，先改變自己心態」。

諷巨星無自信 搵打手搞洗白工程

時隔13年，隨着鄧紫棋在港開騷，藍奕迅與她的恩怨再被翻炒，有網民嘲諷及指摘藍奕邦當年批評鄧紫棋的言論。藍奕邦於社交平台私人帳號發文，不開名爆粗力數「宇宙巨星」，表示在私人帳號發表的相關言論，預計到有人會截圖，「你要做呢啲低質嘢，我阻止唔到你，但希望你都覺得自己好醜」。

藍奕邦說自從「宇宙巨星」宣布回港開騷後，網上充斥很多為該巨星洗白的文章，藍奕邦稱為「有組織性嘅洗白工程」，「我冇靠翻唱歌做代表作，你可以有錢有地位，但我更可以有骨氣、尊嚴同品味。你係唱得好勁好有實力呀，但你cheap」。他稱沒有後悔當年批評巨星，稱對方當年細細個已「好寸」，無禮貌目中無人，「𠵱家就窮得只有錢，insecure到要搵打手用陳年新聞搞我嘅巨星」。

相關字詞﹕藍奕邦 鄧紫棋（G.E.M.）

上 / 下一篇新聞