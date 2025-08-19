籲鄧紫棋飲水思源論被翻炒 藍奕邦諷「宇宙巨星」有實力但cheap

娛樂組

鄧紫棋在啟德主場館連開5場演唱會，共20萬觀眾入場，氣勢強勁，有網民重提當年鄧紫棋與藍奕邦恩怨，稱「G.E.M.一場啟德等如藍奕邦成世」。有指兩人恩怨始於2012年鄧紫棋歌唱成績好，卻未能躋身叱咤頒獎禮「我最喜愛的女歌手」5強，當時她的經理人炮轟商台封殺鄧紫棋，鄧紫棋亦公開表達不滿，拒絕出席頒獎禮，引起商台不少DJ反駁。鄧紫棋之後拍攝名為《鄧紫棋對香港頒獎禮的看法》短片，稱部分媒體的頒獎禮言行不一，令她無所適從。

勸鄧紫棋想改變世界 先改變心態

藍奕邦那時發文指摘鄧紫棋，「小妹妹，既然你覺得香港的頒獎禮比以往少了意義，你又何必勞師動眾，為你覺得沒有意義的東西拍一條如此good quality的短片呢？口說不在意，難道心底還在意？鄧紫棋，你很幸福，有很多歌迷，也很有才華，若你的音樂真夠good quality，自然會超越制度吧！用花來拍片的時間寫多一首歌吧！還有，切記兩字：謙虛。還有，藍uncle等了8年才得到他們的第一隻冠軍歌……噢！你記得人家2008年給過你生力軍獎嗎？記住：感恩！飲水思源！如果想改變世界，先改變自己心態」。

諷巨星無自信 搵打手搞洗白工程

時隔13年，隨着鄧紫棋在港開騷，藍奕迅與她的恩怨再被翻炒，有網民嘲諷及指摘藍奕邦當年批評鄧紫棋的言論。藍奕邦於社交平台私人帳號發文，不開名爆粗力數「宇宙巨星」，表示在私人帳號發表的相關言論，預計到有人會截圖，「你要做呢啲低質嘢，我阻止唔到你，但希望你都覺得自己好醜」。

藍奕邦說自從「宇宙巨星」宣布回港開騷後，網上充斥很多為該巨星洗白的文章，藍奕邦稱為「有組織性嘅洗白工程」，「我冇靠翻唱歌做代表作，你可以有錢有地位，但我更可以有骨氣、尊嚴同品味。你係唱得好勁好有實力呀，但你cheap」。他稱沒有後悔當年批評巨星，稱對方當年細細個已「好寸」，無禮貌目中無人，「𠵱家就窮得只有錢，insecure到要搵打手用陳年新聞搞我嘅巨星」。