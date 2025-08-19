明報新聞網
娛樂

邱彥筒稱沒有結婚夢 蔡明思：Super Girls重組機會微

Marf未有結婚夢 睇天時地利人和 力撐Tyson為人有情義

【明報專訊】邱彥筒（Marf）、連詩雅、蔡明思、余潔滢等昨日於西九出席時裝活動。Marf對時裝設計有興趣，會幫男友林家熙襯衫，亦會問男友意見。她早前與男友到意大利出席Tyson Yoshi婚禮，稱並非取經，沒有結婚夢，只覺得是去出席活動，亦沒問過男友想不想結婚，要看天時、地利、人和，到時視乎金錢及心理狀况，可能到70歲，會好簡單找個草地搞婚禮就算。Tyson早前被Hip Hop歌手ProdiG質疑人品。Marf力撐Tyson是很sweet、有情義及有內涵的人。魯庭暉離開MakerVille轉投華納，Marf表示不捨得。可擔心高層變動對她的發展有影響？她認為所有事都是未知數，不會有這想法，跟接任行政總裁的金廣誠已熟悉，都好惜她們。

連詩雅呻現實難做型媽

連詩雅求學時曾想讀時裝設計，但自覺沒有創意思維，便轉當模特兒，也希望女兒將來能在藝術方面發展。她笑稱女兒見到媽媽化妝整頭後，不知她是誰，十分搞笑，可能自己平時在家不修邊幅，「生女兒前好堅決要做個型媽，原來現實與理想差天共地，出街會悉心為女兒扮靚，自己則求其，日日穿同一件衫」。

蔡明思年初誕下細女極速收身，透露已再簽約舊公司，繼續為工作打拼，前日與Super Girls前隊友吳嘉禧在慈善活動獻唱，對方回想以前畫面落淚。她稱Super Girls有兩名成員不在公司，重組機會微，但成員有聯絡了解近况。余潔滢反駁家姐余香凝被指奪金像影后卻無工開的報道，稱剛與家姐拍廣告。

記者：林祖傑

攝影：鍾偉茵

