邱彥筒稱沒有結婚夢 蔡明思：Super Girls重組機會微

連詩雅呻現實難做型媽

連詩雅求學時曾想讀時裝設計，但自覺沒有創意思維，便轉當模特兒，也希望女兒將來能在藝術方面發展。她笑稱女兒見到媽媽化妝整頭後，不知她是誰，十分搞笑，可能自己平時在家不修邊幅，「生女兒前好堅決要做個型媽，原來現實與理想差天共地，出街會悉心為女兒扮靚，自己則求其，日日穿同一件衫」。

蔡明思年初誕下細女極速收身，透露已再簽約舊公司，繼續為工作打拼，前日與Super Girls前隊友吳嘉禧在慈善活動獻唱，對方回想以前畫面落淚。她稱Super Girls有兩名成員不在公司，重組機會微，但成員有聯絡了解近况。余潔滢反駁家姐余香凝被指奪金像影后卻無工開的報道，稱剛與家姐拍廣告。

記者：林祖傑

攝影：鍾偉茵

■更多娛樂猛料 ﹕ol.mingpao.com