娛樂

見證Edan軟弱喊數次 Anson Lo：你都有今日喇

【明報專訊】MIRROR成員呂爵安（Edan）前晚於亞博舉行第2場《EDAN LUI“e to E”LIVE 2025》演唱會，請來好兄弟盧瀚霆（Anson Lo）及ViuTV《膠戰》隊友魏浚笙、岑珈其、黃正宜、劉沛蘅及徐浩昌擔任嘉賓，5膠穿佛袍跟「兒登大師」Edan搞笑互動又合唱。

攬腰拖手合唱 「是一世好朋友」

Edan與Anson Lo合唱《我與你的差距》及《突如其來的心跳感覺》，之後Anson Lo獨唱《你都有今日》。兩人合唱時攬腰又拖手，深情對話兩度擁抱，令粉絲尖叫。Edan表示Anson Lo在他人生中佔好重要地位，過去一年發生很多事，感激Anson Lo一直在身邊陪伴支持，「我好感恩入MIRROR識到你，老實講，問我best friend一定係你，我哋真係乜都會講同分享，好感恩識到你，好開心有你這個朋友，多謝」。Anson Lo亦說見證Edan最大轉變一年，對着他流露最多軟弱的時候，喊過數次，不是他向來認識的Edan，覺得需要在旁陪伴。他稱兩人似身分調轉：「出道頭5年，通常係我唔開心同喊得多，會無啦啦call你出嚟，𠵱家你都有今日喇！今年感覺到你好大壓力，好多時處於50/50狀態，好想畀你知，你係堅強過你自己諗，你覺得不應該得到大家的愛，其實我相信在座所有人都可以證明，你係值得大家愛戴。」Edan再感激Anson Lo：「我哋應該會是一世好朋友。」Anson Lo唱完《你都有今日》再讚Edan，「今年的呂爵安真的大個，成熟好多，他仍是好鍾意唱歌、彈琴同表演的好簡單男仔，希望大家畀多點鼓勵呂爵安」。Anson Lo之後在社交平台表示：「從前你照顧我多，現在請你放心去衝，把你的煩惱和重擔都放在我身上吧，要相信自己，你是值得的。My best friend for life！」

娛樂組

相關字詞﹕盧瀚霆（Anson Lo） MIRROR成員呂爵安（Edan）

