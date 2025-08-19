巡演賀出道10周年 吳業坤盼將劇迷變「坤蟲」

與胡鴻鈞友誼不變

坤哥覺得多一個執業資格，會多一份保障，慨嘆現在很多人「無嘢撈」，感恩自己仍有工作及可以出歌，盼繼續保持有工作。

談到最近與胡鴻鈞登台，經常一起唱情歌？他笑言有點hehe感覺，去年底開始，經常跟對方一起登台和商演，很開心有這個同伴，「15年前一起參加《超級巨聲2》，一直走到現在，大家沒反面及視為競爭對手，有歌又齊齊唱」。他們關係那麼密切，太太濱口愛子有否呷醋？坤哥笑說：「胡鴻鈞在台上有時會做些舉動激吓我太太，我結婚時，他也刻意在我太太面對攬住我。（是否圈中最好朋友？）十幾年仍保持友誼的其中一個朋友。（會否擔心在太太面前被爆黑歷史？）都驚，雖然不太多。我們一起成長、一起打波、一起聊天，可以講，他較太太更熟悉我。」

繼續追夢 未計劃生B

坤哥最近成為健身室老闆，更計劃開空手道館。太太會否幫他打理生意？坤哥表示不會，太太現在經營網上頻道，但對他的工作及任何決定都無限支持，「生意方面交由拍檔打理，我學不到管理，對數字不敏感和沒條理，不過家庭方面，就由我管數及負責畀錢，太太亦有一張附屬卡，我不需每月畀家用」。何時生BB？坤哥稱若兩年前為人父，可能沒有《感激的直拳》這首歌和參加亞洲空手道錦標賽，想做多點自己想做事，不讓自己後悔才計劃生BB。

香港站場地洽談中

坤哥2010年簽約無綫成為旗下藝人，2015年簽約唱片公司正式在樂壇出道，今年是10周年，稍後展開巡迴演唱會，尾站在香港，「場地洽談中，希望盡快有好消息公布。最近多了做騷，發現很多觀眾並非因我唱歌入場欣賞，而是因我劇集角色來捧場，事後大讚我唱歌原來咁好聽，希望透過今次巡迴演唱，讓更多人成為我的『坤蟲』（粉絲暱稱）」。對於入行多年的成績，他自覺滿意，稱每年都有很多事發生，充實又豐盛，「感恩發生過的所有事情，走在街上仍有人認識我，嗌得出我唱的歌名、演過的角色名，以前留意我周邊事情多過我的唱功和演技，原來真的要慢慢磨練讓大家看見，開心和值得的。」

