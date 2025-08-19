亞視前高層盛品儒病逝 終年48歲 遺孀蔡一鳳：辭世時唇角含笑 望下輩子重逢

娛樂組

蔡一鳳日前在社交平台撰文透露丈夫盛品儒病重在深切治療部（ICU）留醫，未過危險期，聽到別人說話，但不能回應。之後有傳盛品儒患末期肝癌，體重急跌至70磅，蔡一鳳接受《明報》訪問斥媒體報道所指傳聞不正確，她不想解釋太多。昨日突然傳出盛品儒於凌晨病逝，蔡一鳳公布丈夫死訊表示：「致各位親友，我們的光盛品儒James Shing已於2025年8月18日00:37分，在香港養和醫院家人懷抱中安然歸息，終年四十八載。辭世時唇角含笑，眉目舒展，如憩雲端，未染塵痛。」盛品儒最後一次在港公開露面是今年5月20日出席太太籌辦的慈善演唱會，當時他體型消瘦不少。

3個月前最後公開露面

蔡一鳳表示丈夫盛品儒此生是「溫柔的革命者」：「少爺以溫柔的憨實扛起盛家、以兄弟的赤誠守護『少奶』。」她稱丈夫在病榻上仍為她的慈善項目奔波，一對7歲龍鳳胎早前曾探望爸爸，說子女看到爸爸十分辛苦，禁不住流淚。子女想放學後立即探爸爸，但盛品儒認為子女太細，加上醫院有病菌，不想他們頻密探望。

蔡一鳳昨日傍晚於社交平台發文悼念丈夫，她以「神隊友」稱呼盛品儒：「你走了，我才知道什麼叫痛。今（昨）天黃色暴雨，連個天都在為你哀悼。這個時刻除了眼淚和文字，我似乎找不到更好的出口。8月18日凌晨00:37分，養和醫院的ICU病房裏，你帶着微笑離開了我們。48年的人生，近11年的婚姻，就這樣畫上了句點。你走得很安詳，沒有太多痛苦，可我的心卻被撕開了一道永遠無法癒合的傷口。少爺、豬腿，謝謝你永遠不分青紅皂白的支持和寵愛。」

蔡：你走了 我才知道什麼叫痛

蔡一鳳表示這11年來盛品儒不僅是她丈夫，也是她最親的兄弟和好朋友，「我們一年吵架不超過5次，只要我要求，你就會盡力支持，就算你身體很不舒服，你還是硬撐着出席我的慈善活動，陪着我東奔西跑找兄弟支持我。你總是護着我，自己生病了，我幫你按摩，你還擔心我累，催我去休息，明明最該被照顧的人是你……現在，我再也聽不到你叫我『少奶』了」。

想再抱丈夫水桶腰 揑baby fat面珠

蔡一鳳很想再抱抱丈夫的水桶腰，揑他帶着baby fat的面珠。她說到7歲子女不懂什麼叫永別，「我告訴他們『爸爸去了天堂保佑我們』，但我知道，你會一直活在他們記憶裏——你每天給他們拍的照片、你推着嬰兒車的背影、你每天陪他們上學的時光……這些都會成為他們生命中最溫暖的碎片。我會告訴他們，爸爸是個多麼溫柔的人，他最愛笑，最愛這個家。可是James，沒有你的家，再也不完整了。睡房空了一間，飯桌上少了一副碗筷，再也沒有人一早吵醒我……原來『失去』不是一瞬間的事，而是往後餘生的每一分鐘，都在重復（複）體會你不在的事實。你說過，下輩子會再來找我。那我等你，等來世某個街角，一個有着水桶腰和baby fat臉頰的男人，笑着叫我一聲『少奶，我返來啦』」。

盛曾為誤報江澤民死訊鞠躬道歉

盛品儒的堂兄王征於2010年入股成亞視大股東後，任命盛品儒入亞視董事局為執行董事。2011年亞視曾發生誤報江澤民逝世事件，立法會當時召開特別會議討論相關事宜，盛品儒出席作供後，90度鞠躬向江澤民及全港市民道歉。2013年通訊事務管理局認為盛品儒讓王征一直違規操控亞視，勒令辭退盛品儒，他於2013年8月31日辭去亞視執行董事職務。

清末大買辦盛宣懷後人

盛品儒是清末大買辦及洋務運動代表盛宣懷的後人，父親盛毓鳳從事房地產，在上海及香港經營飯店。盛品儒於上海出生，兩歲移居香港，14歲在加拿大留學，畢業後從事IT及銀行業。盛品儒一直對科網感興趣，2007年前投資支付系統，曾自設公司。