娛樂

亞視前高層盛品儒病逝 終年48歲 遺孀蔡一鳳：辭世時唇角含笑 望下輩子重逢

【明報專訊】亞視前執行董事盛品儒日前爆出患重病在醫院深切治療部留醫的消息，之後傳他患末期肝癌及體重急跌至70磅，太太蔡一鳳對此表示傳聞不正確。至昨日傳來盛品儒於凌晨在醫院離世的噩耗，終年48歲。蔡一鳳表示丈夫帶笑離世，沒有痛苦。她之後發文表達對丈夫的懷念，稱呼丈夫是「神隊友」，離開了讓她知道什麼是痛。她哀傷說現在只有眼淚和文字的出口，子女仍未懂什麼叫永別，她希望下輩子再重逢。

娛樂組

蔡一鳳日前在社交平台撰文透露丈夫盛品儒病重在深切治療部（ICU）留醫，未過危險期，聽到別人說話，但不能回應。之後有傳盛品儒患末期肝癌，體重急跌至70磅，蔡一鳳接受《明報》訪問斥媒體報道所指傳聞不正確，她不想解釋太多。昨日突然傳出盛品儒於凌晨病逝，蔡一鳳公布丈夫死訊表示：「致各位親友，我們的光盛品儒James Shing已於2025年8月18日00:37分，在香港養和醫院家人懷抱中安然歸息，終年四十八載。辭世時唇角含笑，眉目舒展，如憩雲端，未染塵痛。」盛品儒最後一次在港公開露面是今年5月20日出席太太籌辦的慈善演唱會，當時他體型消瘦不少。

3個月前最後公開露面

蔡一鳳表示丈夫盛品儒此生是「溫柔的革命者」：「少爺以溫柔的憨實扛起盛家、以兄弟的赤誠守護『少奶』。」她稱丈夫在病榻上仍為她的慈善項目奔波，一對7歲龍鳳胎早前曾探望爸爸，說子女看到爸爸十分辛苦，禁不住流淚。子女想放學後立即探爸爸，但盛品儒認為子女太細，加上醫院有病菌，不想他們頻密探望。

蔡一鳳昨日傍晚於社交平台發文悼念丈夫，她以「神隊友」稱呼盛品儒：「你走了，我才知道什麼叫痛。今（昨）天黃色暴雨，連個天都在為你哀悼。這個時刻除了眼淚和文字，我似乎找不到更好的出口。8月18日凌晨00:37分，養和醫院的ICU病房裏，你帶着微笑離開了我們。48年的人生，近11年的婚姻，就這樣畫上了句點。你走得很安詳，沒有太多痛苦，可我的心卻被撕開了一道永遠無法癒合的傷口。少爺、豬腿，謝謝你永遠不分青紅皂白的支持和寵愛。」

蔡：你走了 我才知道什麼叫痛

蔡一鳳表示這11年來盛品儒不僅是她丈夫，也是她最親的兄弟和好朋友，「我們一年吵架不超過5次，只要我要求，你就會盡力支持，就算你身體很不舒服，你還是硬撐着出席我的慈善活動，陪着我東奔西跑找兄弟支持我。你總是護着我，自己生病了，我幫你按摩，你還擔心我累，催我去休息，明明最該被照顧的人是你……現在，我再也聽不到你叫我『少奶』了」。

想再抱丈夫水桶腰 揑baby fat面珠

蔡一鳳很想再抱抱丈夫的水桶腰，揑他帶着baby fat的面珠。她說到7歲子女不懂什麼叫永別，「我告訴他們『爸爸去了天堂保佑我們』，但我知道，你會一直活在他們記憶裏——你每天給他們拍的照片、你推着嬰兒車的背影、你每天陪他們上學的時光……這些都會成為他們生命中最溫暖的碎片。我會告訴他們，爸爸是個多麼溫柔的人，他最愛笑，最愛這個家。可是James，沒有你的家，再也不完整了。睡房空了一間，飯桌上少了一副碗筷，再也沒有人一早吵醒我……原來『失去』不是一瞬間的事，而是往後餘生的每一分鐘，都在重復（複）體會你不在的事實。你說過，下輩子會再來找我。那我等你，等來世某個街角，一個有着水桶腰和baby fat臉頰的男人，笑着叫我一聲『少奶，我返來啦』」。

盛曾為誤報江澤民死訊鞠躬道歉

盛品儒的堂兄王征於2010年入股成亞視大股東後，任命盛品儒入亞視董事局為執行董事。2011年亞視曾發生誤報江澤民逝世事件，立法會當時召開特別會議討論相關事宜，盛品儒出席作供後，90度鞠躬向江澤民及全港市民道歉。2013年通訊事務管理局認為盛品儒讓王征一直違規操控亞視，勒令辭退盛品儒，他於2013年8月31日辭去亞視執行董事職務。

清末大買辦盛宣懷後人

盛品儒是清末大買辦及洋務運動代表盛宣懷的後人，父親盛毓鳳從事房地產，在上海及香港經營飯店。盛品儒於上海出生，兩歲移居香港，14歲在加拿大留學，畢業後從事IT及銀行業。盛品儒一直對科網感興趣，2007年前投資支付系統，曾自設公司。

蔡一鳳 盛品儒

