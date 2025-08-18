【開箱】《殺神Nobody 2》動作戲可觀 保持水準 稍欠新意

趁家庭旅行修補關係

《殺神Nobody 2》講述Hutch（卜奧登卻飾）上集破壞俄羅斯銀行，結果要替Barber日打夜打還債，跟太太Becca（康妮尼爾森飾）、兒子Brady及女兒Sammy的關係疏離，Hutch決定安排一次到主題樂園的家庭旅行來修補關係，在護老院的父親David（基斯杜化萊特飾）亦同行；旅途中卻得罪主題樂園老闆Wyatt（尊奧緹斯飾）、黑警Abel（哥連漢斯飾），還有在背後操控兩人走私販毒的主腦 Lendina（莎朗史東飾）。

片中至少一半演員來自上集，包括卜奧登卻及扮演其家人的《帝國驕雄》康妮尼爾森（Connie Nielsen）、《回到未來》基斯杜化萊特（Christopher Lloyd）、飾演Hutch弟弟Harry的饒舌歌手RZA，「Barber」哥連沙文（Colin Salmon），連Hutch的子女也沿用上集的基治文陸（Gage Munroe）和柏絲莉卡多里夫（Paisley Cadorath），只是兩人長大不少，尤其後者，短短3年已由小孩變成少女。《壞猴子》尊奧緹斯（John Ortiz）、湯漢斯兒子哥連漢斯（Colin Hanks）及《本能》莎朗史東（Sharon Stone）則是新加盟。

如果看過上集會發現續集熟口熟面，包括一開場Hutch滿面傷坐在偵訊室面對兩名警員，身旁有動物伴隨，不過由上次的小貓換成今次的狼狗；結尾也是在偵訊室，警員收到來電後知道面前疑犯很厲害，遭勒令釋放他。今次的新意也許就是結尾揭盅在偵訊室Hutch並非孤單一人，還有Becca陪伴，也算符合今集要多加兩人感情背景的描述。結尾迎戰大反派的重頭戲，由上集買下外父的工廠佈防，跟父親與弟弟3人合力擊敗俄羅斯黑幫及其黨羽。今集則兵分兩路，Hutch與Wyatt最後同仇敵愾對抗Lendina，加上父親David三人，在佔地更大的主題樂園佈防；另一路則由Harry突然出現保護躲在小木屋的Brady、Sammy及Wyatt兒子Max。Becca在危急關頭營救丈夫，既呼應了之前她玩遊戲所展示的如神槍法，也給男女主角在水池浪漫咀嘴的機會。

印尼導演擅長動作戲

今集導演提摩塔堅德擅長拍動作片，前作《叛影浪客》、《黑夜降臨》、《殺手Big 4》均可在影視串流平台Netflix重溫，未知是否因此《殺神Nobody 2》的打鬥戲亦加強，開場不久Hutch已打個不停，後來才知道他是為還債而交差。跟上集不同，不斷強調Hutch是平凡中年漢，上班工作枯燥，經常最後一刻才把垃圾推出街等收集車（今集也不乏這一幕）；而兩集都是女兒受欺負才會激發他出手，上集Hutch獲悉Sammy失去心愛手鏈，所以到劫匪家中找晦氣；今集則是見主題樂園職員打女兒的頭，於是回頭報復。今集Hutch以寡敵衆的場面亦較上集多，在鴨仔船力敵黑警幫，便打出喜感，難怪說是從成龍的《警察故事》取得靈感。

莎朗史東演大反派徒有形卻沒勢，氣場與聲線皆不足，不知道是不在狀態，還是美人遲暮所致；另外，配樂由上集David Buckley換成Dominic Lewis，也令人有點失望，前者選歌作曲獨到，徐疾有致輕重有度，透過爵士樂、古典樂章或流行曲與動作場面互相配合，更有助角色塑造；今集只覺得是模仿上次的音樂編排，卻顯得有點陳腔濫調。

上映日期：8月14日