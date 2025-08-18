EXO成員Kai香港騷「真空」曬肌

Kai在約兩小時演唱會獻唱多首歌曲，包括《Mmmh》、《Peaches》、《Rover》、《Wait On Me》等；又換上多個造型，其中一套僅穿黑色外套及長褲，「真空」露出結實胸腹肌。他問粉絲最喜歡哪一款造型，全場粉絲均指「騷肌裝」，他即扮傷心說：「每一站的粉絲都是這樣說，但你們（粉絲）應該說每套都喜歡。」笑指粉絲只顧看他的腹肌，連他唱什麼歌也不知道。

Kai談到今年初退伍後，隨即投入工作，不經不覺已半年，自言已踏入30歲，「我出道時還是高中生，當時曾懷疑自己真的能做歌手嗎？」他謂10、20及30多歲時期均與粉絲度過，希望100歲也能撐着拐杖開騷跳舞，還透露最近開始「進補」調理身體。

Kai透露正準備很多新作，當中不少得EXO的新歌及演出，承諾會再來港跟粉絲見面；又用華語說「我愛你」並大派心心及飛吻，跟粉絲道別。Kai的世巡月底會移師北美演出。

記者：蘇珮欣