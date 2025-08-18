明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

娛樂

EXO成員Kai香港騷「真空」曬肌

【明報專訊】韓國男團EXO成員Kai今年2月退伍，4月推出新專輯《Wait On Me》，5月隨即展開巡迴演唱會《2025 Kai Solo Concert Tour KAION》，香港站前晚（16日）於亞洲國際博覽館Hall 10舉行。Kai表示首度舉行個人巡迴演唱會，香港是第9站且是亞洲地區最後一站，大讚香港粉絲熱情。他稱這裏是充滿回憶的地方，對上一次來港是2019年EXO演唱會，久違6年舊地重遊，既開心又幸福。他表示香港是美食天堂，但抵港後為了保持狀態不敢吃太多，最想吃蛋撻及芒果西米露。

Kai在約兩小時演唱會獻唱多首歌曲，包括《Mmmh》、《Peaches》、《Rover》、《Wait On Me》等；又換上多個造型，其中一套僅穿黑色外套及長褲，「真空」露出結實胸腹肌。他問粉絲最喜歡哪一款造型，全場粉絲均指「騷肌裝」，他即扮傷心說：「每一站的粉絲都是這樣說，但你們（粉絲）應該說每套都喜歡。」笑指粉絲只顧看他的腹肌，連他唱什麼歌也不知道。

Kai談到今年初退伍後，隨即投入工作，不經不覺已半年，自言已踏入30歲，「我出道時還是高中生，當時曾懷疑自己真的能做歌手嗎？」他謂10、20及30多歲時期均與粉絲度過，希望100歲也能撐着拐杖開騷跳舞，還透露最近開始「進補」調理身體。

Kai透露正準備很多新作，當中不少得EXO的新歌及演出，承諾會再來港跟粉絲見面；又用華語說「我愛你」並大派心心及飛吻，跟粉絲道別。Kai的世巡月底會移師北美演出。

記者：蘇珮欣

相關字詞﹕香港演唱會 韓國男團EXO 韓國男團 EXO成員Kai

上 / 下一篇新聞