娛樂

《凶器》蟬聯票房冠軍 有望拍前傳

【明報專訊】上周五（15日）美國新片開畫日，《絕命律師》卜奧登卻（Bob Odenkirk）主演刀仔鋸大樹成功的《殺神Nobody》，續集雖有口碑，卻不敵映期踏入第2周的恐怖片《凶器》與喜劇《衰鬼媽咪2》，後兩者包辦冠亞軍，《殺神Nobody 2》（Nobody 2）只能以386萬美元（約3010萬）港元，屈居第3；叫好叫座的《凶器》有望開拍前傳。另外，成龍主演內地電影《捕風追影》，翻拍港片《跟蹤》，前日正式開畫，截至昨晚截稿前，單日收5534萬人民幣，不敵內地動畫《浪浪山小妖怪》，屈居票房亞軍。

卜奧登卻主演《殺神Nobody》講述他飾演的Hutch表面是平凡中年漢，其實是前職業殺手；續集中他計劃度假與家人修補關係，怎料途中遇到惡霸、黑警與大毒梟，被迫再次出手。《殺神Nobody 2》上周五在美國開畫，收386萬美元，屈居第3，美媒預計首周末可進帳940萬美元，不過該片成本僅2500萬美元，加上口碑不俗，要收支平衡，應該難度不大。

《誓血五人組》史派克李（Spike Lee）執導《天命地數》（Highest 2 Lowest），由《邊緣特訓》金像影帝丹素華盛頓（Denzel Washington）主演，講述音樂大亨捲入綁票風波，為保護家人和畢生心血，被迫作出生死攸關的道德抉擇。由於該片下月在影視串流平台Apple TV+上架，所以只在限量220間戲院上映，票房十大不入。

另一十大不入的還有早前捲入牛仔褲廣告風波的《真的狠愛你》薛妮史維尼（Sydney Sweeney），伙拍《暗黑信使》保羅和達賀沙（Paul Walter Hauser）及女歌手Halsey主演的《Americana》，後者講述一件稀有的美洲原住民文物流入黑市，引發連串暴力衝突與命運交織。該片2023年在SXSW電影節首映，相隔兩年才重見天日，不過只在限量的1100個銀幕放映，雖然口碑不錯，但美媒指首周末3天大概可進帳84萬美元（約655萬港元），進佔票房榜第16位。

成龍《捕風追影》內地開畫居亞

《衰鬼媽咪2》上周五收450萬美元，繼續屈居亞軍，在美國累收4477萬美元（約3.4億港元）成績不過不失。《凶器》比首周票房下跌42%，但上周五仍收740萬美元（約5772萬港元），蟬聯票房冠軍，在美國本土累計7144萬美元（約5.5億港元），加上其餘地區總計超過1.2億美元（約9.36億港元），而成本3800萬美元，已肯定有賺無賠。

《凶器》講述一個小鎮的17名小學生同時失蹤，班主任成為衆矢之的，她卻感覺唯一無恙的男學生可疑。《凶器》導演碩克卻格（Zach Cregger）之前只拍過《宿劫》一部長片，早前受訪時表示《失蹤》資深女星愛美麥迪根（Amy Madigan）扮演的Gladys姨媽，本來劇本中有篇幅描述其背景，但因片長關係最終刪走，隨着電影票房口碑雙贏，這章節有望擴展為完整的前傳，講述她的施咒之路。據報碩克卻格暫未定時間表或動筆簽約拍攝相關前傳或續集。不過有消息指當年《訪·嚇》令導演佐敦比爾（Jordan Peele）一舉成名，隨後更入圍奧斯卡，《凶器》也被視為同類作品。碩克卻格工作不斷，目前正在布拉格為《生化危機》重啟版做前期準備，該片預計明年9月中上映。

另一方面，繼兩年前《龍馬精神》後，內地導演楊子再次與成龍合作，加上梁家輝、此沙及張子楓等演員合演的《捕風追影》，本月16日在內地上映，根據截稿前內地貓眼網站資料，《捕》片昨收5534萬人民幣，敗在動畫《浪浪山小妖怪》手下，但累計之前優先場已收超過2億人民幣。《捕》片講述詭計多端的盜賊挑戰澳門司警，後者陷於苦戰，遂請退休多年的跟蹤專家出山，與年輕的刑偵精英在傳統跟蹤與高科技協助下，警匪鬥智鬥勇。導演楊子受訪時稱此片翻拍當年梁家輝有份參演、游乃海執導的《跟蹤》，但融入了新的科技背景。2013年韓片《天眼跟蹤》亦重拍《跟蹤》，並由薛景求、鄭雨盛及韓孝珠分別扮演原作中任達華、梁家輝及徐子珊的角色。

相關字詞﹕成龍 內地開畫票房 美國開畫票房 捕風追影 衰鬼媽咪2 殺神Nobody 2 卜奧登卻 凶器

