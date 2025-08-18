【娛樂場】直播宣傳《重返彌敦道》 洪卓立公開患癲癇非「賣慘」

上台催眠自己放輕鬆

出道近20年的洪卓立經歷爆肺、誤傳死訊，4年前在內地拍劇時抽搐暈倒，從高處墮下昏迷近10分鐘、失聲，飽受健康問題困擾，「幾年前失聲後，冇諗過可以重回舞台、重新錄歌，發現會偶發性癲癇後，唯有停工，開始接受藥物治療，服藥副作用致非常容易腫脹」。他更被網民取笑似姜濤。

洪卓立日前在彌敦道跟歌迷見面，在「信和」互動交流，再在社交平台直播向粉絲盡訴心聲，承認心情忐忑，「公開患癲癇症並非『賣慘』，這不是馨香事情，自己也不想公開。Wyman給我好有趣的比喻，說我在山洞出來，前面有未知的恐懼，我要重新出發做樂壇新人」。

洪卓立提到服癲癇症藥物，若兩年沒有復發便可停藥，原本今年1月可以停，但不夠膽，因為要「還債」，要履行新冠疫情期間叫停的工作，怕在台上癲癇發作，「上台要催眠自己放輕鬆，要是走音就再唱過，現在總算完成」。

喜獲讚似年輕10歲姜濤

曾有網民指他體弱多病不如轉行，洪卓立直認曾有此念頭，知道自己不紅，但他的歌給歌迷正能量，有人在病牀中獲鼓勵，又有人用來做求婚歌，於是決定繼續前行。他直播中提到姜濤，因為兩人體型被指相似，強調並非「抽水」，「想對拖姜濤落水攻擊我的人說，係冇品、冇教養行為，我是30多歲中年阿叔，被指似年輕10歲的姜濤其實是讚美」。

洪卓立說肥胖因有壓力肥或藥物副作用，他不是暴飲暴食或不運動致肥，幾乎是禁食加運動才能保持現狀。他大讚姜濤的歌藝有進步，會為對方打氣，對喜歡音樂的人而言，最重要是作品，而不是其他因素。