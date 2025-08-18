明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

娛樂

【娛樂場】直播宣傳《重返彌敦道》 洪卓立公開患癲癇非「賣慘」

【明報專訊】洪卓立（Ken）2008年推出成名作《彌敦道》，近日推出新歌《重返彌敦道》，邀得《彌敦道》填詞人黃偉文（Wyman）和監製舒文再合作，並由同門師弟黃明德作曲。黃偉文強調新歌非舊作延續，「請幻想全條彌敦道已經變成喪屍鬼域……所以這不是歌手的《彌敦道》續集，反而是填詞人我本身的世界末日、喪屍電影情意結。匿埋地底保命幾年，唔知外面變成點。到底喪屍走晒未？毒霧散晒末？仲有冇其他人類？仲有冇其他人類……呃……記得我係邊個？出？定唔出？」洪卓立感謝黃偉文將他近年的心路用文字表達，「今次歌曲簡介自己寫番，我諗應該冇人比我更了解呢首歌嘅感覺。《重返彌敦道》唔係眷戀往日所謂嘅美好，而係從呢度重新出發，翻開新嘅篇章。希望可以藉歌手身分帶來正面能量，遇到困難唔好輕易放棄，我可以，你都可以」。

上台催眠自己放輕鬆

出道近20年的洪卓立經歷爆肺、誤傳死訊，4年前在內地拍劇時抽搐暈倒，從高處墮下昏迷近10分鐘、失聲，飽受健康問題困擾，「幾年前失聲後，冇諗過可以重回舞台、重新錄歌，發現會偶發性癲癇後，唯有停工，開始接受藥物治療，服藥副作用致非常容易腫脹」。他更被網民取笑似姜濤。

洪卓立日前在彌敦道跟歌迷見面，在「信和」互動交流，再在社交平台直播向粉絲盡訴心聲，承認心情忐忑，「公開患癲癇症並非『賣慘』，這不是馨香事情，自己也不想公開。Wyman給我好有趣的比喻，說我在山洞出來，前面有未知的恐懼，我要重新出發做樂壇新人」。

洪卓立提到服癲癇症藥物，若兩年沒有復發便可停藥，原本今年1月可以停，但不夠膽，因為要「還債」，要履行新冠疫情期間叫停的工作，怕在台上癲癇發作，「上台要催眠自己放輕鬆，要是走音就再唱過，現在總算完成」。

喜獲讚似年輕10歲姜濤

曾有網民指他體弱多病不如轉行，洪卓立直認曾有此念頭，知道自己不紅，但他的歌給歌迷正能量，有人在病牀中獲鼓勵，又有人用來做求婚歌，於是決定繼續前行。他直播中提到姜濤，因為兩人體型被指相似，強調並非「抽水」，「想對拖姜濤落水攻擊我的人說，係冇品、冇教養行為，我是30多歲中年阿叔，被指似年輕10歲的姜濤其實是讚美」。

洪卓立說肥胖因有壓力肥或藥物副作用，他不是暴飲暴食或不運動致肥，幾乎是禁食加運動才能保持現狀。他大讚姜濤的歌藝有進步，會為對方打氣，對喜歡音樂的人而言，最重要是作品，而不是其他因素。

相關字詞﹕姜濤 重返彌敦道 洪卓立

上 / 下一篇新聞