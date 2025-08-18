吳嘉禧祝福舊愛黃奕晨拍拖 鄭俊弘湊仔返學變緊張大師

【明報專訊】吳嘉禧（Cheronna）、鄭俊弘和梁敏巧等昨日到清水灣出席慈善匹克球比賽；吳嘉禧前度黃奕晨與王頌茵（Kathy仔）公開戀情，網友熱議黃奕晨疑為新歡棄舊愛，吳嘉禧說：「已經不關我事，可以不用問我，他幸福快樂咪好囉，不過都不關我事！最緊要我幸福快樂。」單身的吳嘉禧透露曾與異性約會，但未找到適合對象，感情抱隨緣態度，現在活在當下，「接了新工作即將出埠，可以約當地朋友聚會，把握旅程時間寫歌。平時在家很也忙，兩年前領養了一隻唐狗，學習人狗共同生活」。