吳嘉禧祝福舊愛黃奕晨拍拖 鄭俊弘湊仔返學變緊張大師

【明報專訊】吳嘉禧（Cheronna）、鄭俊弘和梁敏巧等昨日到清水灣出席慈善匹克球比賽；吳嘉禧前度黃奕晨與王頌茵（Kathy仔）公開戀情，網友熱議黃奕晨疑為新歡棄舊愛，吳嘉禧說：「已經不關我事，可以不用問我，他幸福快樂咪好囉，不過都不關我事！最緊要我幸福快樂。」單身的吳嘉禧透露曾與異性約會，但未找到適合對象，感情抱隨緣態度，現在活在當下，「接了新工作即將出埠，可以約當地朋友聚會，把握旅程時間寫歌。平時在家很也忙，兩年前領養了一隻唐狗，學習人狗共同生活」。
鄭俊弘的3歲兒子Ashe患罕見遺傳病「天使綜合症」，正式入讀特殊幼稚園，他大讚兒子好叻，上學沒有喊，只是要點時間克服做大肌肉訓練，自爆變成緊張爸爸，日常生活全天候照顧囝囝，「兒子會慢慢拉長上學時間，到時我會每天來回學校3次，管接管送兼送午飯。日前我在學校門口見到有架救護車，立即面色一沉，後來發現跟學校無關才放鬆心情，為了保護Asher，現於學校附近找健身室，一邊運動一邊等接放學」。梁敏巧參與的無綫戀愛真人騷《女神配對計劃》已拍畢，大賣關子不肯透露有沒有找到對象 ，叫大家繼續追看，承認劇組要求她約男仔出街要保持低調，避免穿橋，她出街都怕被人認得影相，會戴帽、戴口罩。