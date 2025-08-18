明報新聞網
娛樂

關智斌自封「老偶像」 開騷6位數置私家咪學唱歌

【明報專訊】關智斌（Kenny）相隔6年再在港開個人騷，將於9月26及27日假啟德體藝館舉行《The Endless Adventure Live in Hong Kong》，跟粉絲分享入行23年的成長蛻變。童顏的關智斌自知日常行為態度可能予人長不大感覺，如童話故事中的「Peter Pan」形象，於是構思打造新歌《永遠的彼得潘》，配合演唱會主題。他自覺年紀隨年月增長，愈來愈害怕死亡，失去健康和覺得時間不夠用，自從參與內地綜藝節目《披荊斬棘》第3季後，便定下目標，銳意成為稱職的舞台表演者，「節目中好開心認識了林志穎、胡彥斌及陸毅等，節目要求好嚴格，要短時間內學識吹奏一首色士風歌、跳現代舞，甚至吊威也唱歌，明白到藝人可以嘗試挑戰不同演出。6年前的紅館演唱會，當時只有40日時間，準備得很倉卒，累積了幾年做綜藝的經驗，今次啟德騷將呈現自己的想法和構思」。

預告個唱包羅萬有

44歲關智斌自嘲是「老偶像」，如今不會只顧上台唱歌，會主動參與幕後製作，今次演唱會的主題理念、舞台設計、演出流程、服裝，以至嘉賓都有參與意見，自封「老偶總監」。他預告為個唱花盡心思和落重本，「單是自資一支私家咪都花6位數字，又要上堂學歌唱、排舞和學樂器，幾乎將歌酬全部用盡。騷肌是標準配置，事前已加緊操練，幸早前參加室內健身比賽HYROX，體力應付應該沒大問題。服裝設計有曾幫已故張國榮做衫的陳華國為我度身訂做戰衣。舞蹈方面，找ERROR成員肥仔（梁業）幫手排舞，他編舞比較貼近新一代，也邀請了舞台劇界高手湯駿業提供訓練，屆時會有類似小劇場形式演出。」

關智斌提到嘉賓名單即大賣關子，強調不會只簡單上台合唱，叫歌迷期待。重提當年險因BOYZ隊友張致恒令紅館騷胎死腹中，關智斌謂當年一度感徬徨，那次經歷間接令他成長不少。今次開騷，希望能呈現自己不同方面才能，讓粉絲見證他成為真正藝術表演者的誠意。

記者：林蘊兒

