關智斌自封「老偶像」 開騷6位數置私家咪學唱歌

預告個唱包羅萬有

44歲關智斌自嘲是「老偶像」，如今不會只顧上台唱歌，會主動參與幕後製作，今次演唱會的主題理念、舞台設計、演出流程、服裝，以至嘉賓都有參與意見，自封「老偶總監」。他預告為個唱花盡心思和落重本，「單是自資一支私家咪都花6位數字，又要上堂學歌唱、排舞和學樂器，幾乎將歌酬全部用盡。騷肌是標準配置，事前已加緊操練，幸早前參加室內健身比賽HYROX，體力應付應該沒大問題。服裝設計有曾幫已故張國榮做衫的陳華國為我度身訂做戰衣。舞蹈方面，找ERROR成員肥仔（梁業）幫手排舞，他編舞比較貼近新一代，也邀請了舞台劇界高手湯駿業提供訓練，屆時會有類似小劇場形式演出。」

關智斌提到嘉賓名單即大賣關子，強調不會只簡單上台合唱，叫歌迷期待。重提當年險因BOYZ隊友張致恒令紅館騷胎死腹中，關智斌謂當年一度感徬徨，那次經歷間接令他成長不少。今次開騷，希望能呈現自己不同方面才能，讓粉絲見證他成為真正藝術表演者的誠意。

記者：林蘊兒